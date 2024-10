Brics. Putin: pace con Ucraina solo su base delle regioni conquistate. Trump sincero su fine conflitto

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì che i suoi rapporti con gli Stati Uniti dopo le elezioni presidenziali dipenderanno dall’atteggiamento che Washington adotterà, accogliendo con favore i commenti di Donald Trump sul suo desiderio di porre fine al conflitto in Ucraina come “sincero”.

Ma il leader del Cremlino ha adottato un tono duro, avvertendo l’Occidente che era un'”illusione” pensare che la Russia potesse essere sconfitta sul campo di battaglia e che qualsiasi accordo di pace avrebbe dovuto riconoscere il controllo della Russia su ampie fasce del territorio ucraino.

Putin ha parlato al termine del vertice dei BRICS nella città di Kazan, dove ha dovuto rispondere alle richieste di alcuni degli alleati più importanti della Russia di porre fine ai combattimenti in Ucraina.

“Come si svilupperanno le relazioni russo-americane dopo le elezioni dipenderà dagli Stati Uniti. Se loro saranno aperti, allora lo saremo anche noi. E se non lo vorranno, allora va bene”, ha detto Putin ai giornalisti a Kazan.

Le relazioni tra le due superpotenze hanno raggiunto il livello più basso dai tempi della Guerra Fredda, a seguito dell’offensiva militare di Mosca contro l’Ucraina.

Le elezioni americane del mese prossimo saranno decisive per i futuri rapporti e per il conflitto in Ucraina.

Trump ha più volte espresso scetticismo riguardo agli aiuti multimiliardari di Washington all’Ucraina e ha affermato che, se eletto, potrebbe porre fine ai combattimenti nel giro di poche ore.

Putin ha detto che Trump “ha parlato del suo desiderio di fare tutto il possibile per porre fine al conflitto in Ucraina. Penso che sia sincero. Naturalmente accogliamo con favore dichiarazioni come questa, da chiunque provengano”.

Putin ha affermato che Mosca è disponibile a prendere in considerazione iniziative di pace e ha accolto con favore la proposta dei leader dei BRICS di mediare.

Ma ha affermato che qualsiasi accordo deve tenere conto delle “realtà sul campo”, riferendosi al territorio ucraino controllato dalle forze russe.

“Siamo pronti a esaminare qualsiasi proposta di negoziati di pace che si basi sulle realtà sul campo. Non accetteremo nient’altro”.

Putin ha già chiesto in precedenza a Kiev di capitolare di fatto, ritirando le sue truppe, come precondizione ai colloqui di cessate il fuoco.

Ha dichiarato, inoltre, che l’esercito russo “sta avanzando in tutte le sezioni della linea di contatto” nel conflitto russo-ucraino e che circa 2.000 soldati ucraini sarebbero circondati nella regione russa di Kursk. “Ci sono tentativi di sbloccare questo gruppo dall’esterno, di sfondare dall’interno. Finora senza successo, l’esercito russo ha iniziato a eliminare questo gruppo”.