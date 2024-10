L’UE esorta la Corea del Nord a smettere di fornire supporto militare alla Russia

AgenPress. L’Unione Europea è profondamente allarmata dalle segnalazioni secondo cui la Corea del Nord sta inviando truppe per partecipare alla guerra di aggressione illegale della Russia contro l’Ucraina. Ciò costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale, compresi i principi più fondamentali della Carta delle Nazioni Unite. Sarebbe un atto ostile unilaterale da parte della Corea del Nord con gravi conseguenze per la pace e la sicurezza europea e globale. Questo sviluppo illustra anche ancora una volta come la Russia stia diffondendo instabilità ed escalation nella regione e in tutto il mondo.

L’Unione Europea condanna fermamente l’approfondimento della cooperazione militare e dei trasferimenti di armi tra la Corea del Nord e la Russia, che violano in modo flagrante molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’UE esorta la Corea del Nord a smettere di fornire supporto agli sforzi di guerra illegali della Russia.

L’approfondimento della cooperazione militare della Russia con la RPDC invia un messaggio chiaro: nonostante la sua dichiarata disponibilità a negoziare, la Russia non è sinceramente interessata a una pace giusta, completa e duratura. Al contrario, la Russia sta intensificando e sta cercando disperatamente qualsiasi aiuto per la sua guerra, anche da attori che stanno gravemente interrompendo la pace e la sicurezza globali.

Inoltre, con il suo inquietante cambiamento di posizione sulla denuclearizzazione della Corea del Nord, come espresso dal Ministro degli Esteri Lavrov, la Russia rinuncia ai suoi obblighi chiave dal Trattato di non proliferazione tra cui quello di prevenire la proliferazione nucleare, e viola molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottate con il sostegno della Russia. Così facendo, la Russia compromette le sue responsabilità come membro permanente del Consiglio di sicurezza e come stato membro delle Nazioni Unite. La Corea del Nord non può e non avrà mai lo status di Stato dotato di armi nucleari in conformità con il Trattato di non proliferazione.