La Russia ha “aiutato” gli Houthi ad attaccare le navi occidentali

AgenPress. Secondo un articolo pubblicato dal “Wall Street Journal” la Russia “ha fornito dati ai ribelli Houthi dello Yemen” per aiutarli ad attaccare le navi occidentali nel Mar Rosso.

Secondo il quotidiano americano, gli Houthi sono stati in grado di utilizzare i dati dei satelliti russi trasmessi loro dai delegati iraniani per colpire le navi con missili balistici e droni.

Gli Houthi, che controllano la maggior parte dello Yemen settentrionale, effettuano attacchi dal novembre 2023 contro Israele e contro navi che ritengono siano collegate a esso o ai loro alleati, affermando di agire in solidarietà con il movimento islamico palestinese Hamas, coinvolto in guerra con le forze armate israeliane nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023.

I loro attacchi hanno causato gravi interruzioni alla navigazione in questa zona vitale per il commercio mondiale e hanno portato gli Stati Uniti a formare una coalizione navale internazionale e da gennaio a iniziare a prendere di mira le strutture e le armi dei ribelli nello Yemen, in alcuni casi insieme alla Gran Bretagna. Da allora, gli Houthi affermano di aver preso di mira anche navi statunitensi e britanniche.