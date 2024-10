Matera. Anziano uccide la moglie malata e tenta il suicido. E’ piantonato in ospedale, non in pericolo di vita

AgenPress – Un uomo di 77 anni ha ucciso ieri sera la moglie di 69, gravemente malata, strangolandola e poi ha tentato il suicidio.

L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della coppia, al rione San Giacomo, nella zona nord della città dei Sassi.

Soccorso dai familiari e trasportato dal 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, dove, dopo essere stato medicato e stabilizzato, ha ammesso di aver ucciso la moglie. Il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Matera che ha coordinato le indagini si è recato sul luogo dell’omicidio e successivamente in ospedale per interrogare l’indagato. Attualmente l’uomo è piantonato in ospedale, non in pericolo di vita.