Ministero di ravvedimento e santità. “Risvegliare le coscienze dei cristiani nell’Amore di Cristo“

Prima conferenza internazionale e interdenominazionale

AgenPress. Catania 31 ottobre e 2 novembre, Castrovillari 8 e 9 novembre, 12 e 13 Reggio Emilia, 15 e 16 Milano. Partecipa all’evento il Profeta Dr. David E. Owuor, uno scienziato nel campo della genetica, che si è trasformato in un servitore di Dio, guidando un magnifico risveglio delle coscienze con il messaggio di Pace, Spiritualità, Amore e soprattutto di Ravvedimento.

Uno dei suoi impegni, oltre le conferenze, una volta in Italia farà visita all’Ospedale di Milazzo nei reparti di otorinolaringoiatria e chirurgia generale per vedere come funzionano i nostri presidi ospedalieri della sanità pubblica e tentare di esportare parte dell’organizzazione del nostro sistema sanitario in Africa.

Seguirà una santa benedizione e sarà letta la parola del Vangelo. Dobbiamo lottare per una sanità al servizio dell’essere umano e non dobbiamo avere paura! Spalanchiamo le porte con Amore e umanità a Cristo.

Seguiranno incontri istituzionali e culturali a Catania presso l’Assessorato Enti locali e a Palermo presso l’Assemblea Regionale.

E’ quanto afferma una nota della segreteria del ministero di Ravvedimento e Santità.