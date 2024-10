Elezioni Regionali Liguria. Terza Proiezione: Bucci 48,8% Orlando 47,3%

AgenPress. Le elezioni regionali in Liguria stanno entrando nella fase più critica con un serrato testa a testa tra i principali candidati: Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del centrodestra, e Giuseppe Orlando, esponente di punta del centrosinistra. Secondo gli ultimi sondaggi, Bucci sembra avere un leggero vantaggio su Orlando, ma la competizione rimane aperta e imprevedibile.

Marco Bucci, sindaco di Genova dal 2017, si presenta come il candidato della continuità e del progresso. Sotto la sua amministrazione, Genova ha visto diverse iniziative volte a modernizzare la città ea migliorare le infrastrutture, come la ricostruzione del Ponte Morandi. Bucci ha puntato molto sulla sicurezza, sul turismo e sull’attrattività economica della regione. Il suo slogan, “Liguria che corre”, riflette la sua visione dinamica e proiettata verso il futuro.

Giuseppe Orlando, avvocato e attivista, rappresenta il centrosinistra e si propone di portare una nuova visione alla Liguria. La sua campagna elettorale è incentrata su temi come la sostenibilità ambientale, il rafforzamento del welfare e la lotta alle disuguaglianze sociali. Orlando critica l’amministrazione Bucci per aver trascurato le periferie e per una gestione poco inclusiva delle risorse regionali. Il suo messaggio è chiaro: “Una Liguria per tutti”.

Di seguito la terza proiezione

Secondo la terza proiezione Opinio per Rai, il candidato del centrodestra Marco Bucci è al 48%, Andrea Orlando del centrosinistra è al 47,3%