Renzi: “In Italia si affida la cybersicurezza a chi non è capace di garantire la sicurezza degli italiani”

Pensateci: noi non abbiamo più il diritto alla privacy. Ad ogni scandalo scopriamo che qualcuno ci controlla in modo illegittimo.

AgenPress . Io sono senza parole. E non solo perché sono ovviamente spiato da tutti. Non c’è scandalo senza che non ci sia il mio nome tra quelli intercettati illegalmente o spiati abusivamente.

Chiedo a Giorgia Meloni e al suo braccio destro Alfredo Mantovano: ma in questi due anni cosa avete fatto per la cybersicurezza a parte assumere un sacco di gente e portare il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sul palco di un evento di Fratelli d’Italia per la campagna elettorale di Giorgia Meloni?

Già perché il direttore della Cybersecurity nazionale, un prefetto di lungo corso che si chiama Bruno Frattasi e che la Meloni ha scelto per questo delicato incarico, ha fatto il testimonial a un evento di Fratelli d’Italia con la maglietta con scritto “L’Italia cambia l’Europa” ma nel Paese che noi abbiamo in testa il manager che si occupa di cybersicurezza è un esperto del settore non un testimonial del partito di maggioranza.

Questi sono gli scandali veri che l’Italia deve affrontare. Perché tutti si concentrano sulla fuffa, sull’amante del ministro, sul gossip di basso livello e nessuno affronta la grande questione che è: come è possibile che nel 2024 in Italia si affidi la cybersicurezza a chi non è capace di garantire la sicurezza degli italiani?