Business Forum Italia-Libia. Meloni: “La Libia rappresenta per l’Italia un partner economico di prima grandezza”

AgenPress. La Libia rappresenta per l’Italia un partner economico di prima grandezza, le nostre ottime relazioni commerciali ne sono la testimonianza. Parlano da soli i dati dell’interscambio. Nel triennio 2020 – 2023 i flussi commerciali bilaterali sono più che triplicati, passando da 2,6 a 9,1 miliardi di euro. Nel primo semestre del 2024 l’interscambio è aumentato ancora.

L’Italia è il principale importatore della Libia, il terzo esportatore, il primo investitore nel settore energetico. E al contempo l’Italia rappresenta per la Libia la porta privilegiata di accesso a uno dei più grandi mercati energetici del mondo, che è quello europeo, fatto di 500 milioni di consumatori. Siamo di fatto un ponte naturale tra l’Europa, il Mediterraneo allargato, l’Africa e il Medio Oriente.

Questo ci offre una doppia opportunità: lavorare per diventare uno snodo per i flussi energetici tra il Mediterraneo, l’Africa e l’Europa, un vero e proprio hub di produzione e di distribuzione ed essere così il perno di congiunzione e di collegamento di nuove interconnessioni, che devono essere chiaramente infrastrutturali ed economiche, vocazioni a cui stiamo dando voce anche attraverso il nostro Piano Mattei per l’Africa.