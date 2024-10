Passaggio di testimone alla Presidenza della Sezione Romana dell’Associazione Atleti Azzurri

Assemblea Elettiva della Sezione Romana dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia: Pierpaolo Giuliani è stato eletto nuovo presidente, mentre Fabrizio Falcombello e Marino Missirini sono stati confermati nel loro ruolo di consiglieri

AgenPress. “Rimarrò comunque accanto a ciascuno di voi e a disposizione della Presidenza Nazionale e Sezionale, sempre pronto a sostenere chi porta il nostro stesso azzurro nel cuore,” ha dichiarato il Prefetto Francesco Tagliente all’assemblea quadriennale elettiva dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, annunciando la decisione di non ricandidarsi alla presidenza.

In un intervento ricco di emozione e gratitudine, Tagliente ha ricordato i momenti salienti del suo mandato, sottolineando il lavoro svolto insieme al tesoriere Pierpaolo Giuliani, al Vice Presidente Fabrizio Falcombello e al segretario Marino Missirini, con cui ha condiviso numerose iniziative volte a promuovere i valori dello sport.

“I nuovi impegni come presidente della Fondazione Insigniti OMRI non mi consentono di assolvere tutte le attività burocratiche richieste dalla presidenza anche della Sezione Romana degli Atleti Azzurri.”

Nel corso dell’assemblea, Pierpaolo Giuliani è stato eletto nuovo presidente, mentre Fabrizio Falcombello e Marino Missirini sono stati confermati nel loro ruolo di consiglieri e Michele Villani Revisore dei conti.

Pierpaolo Giuliani ha espresso profonda gratitudine al Prefetto Francesco Tagliente, riconoscendogli il merito di averlo coinvolto attivamente nella gestione dell’Associazione in questi ultimi due anni e di averlo considerato all’altezza per continuare questo importante percorso: “Ringrazio vivamente l’Assemblea per la fiducia dimostratami affidandomi l’incarico di Presidente. Sono consapevole del prestigio e della responsabilità di questa carica, e la accolgo con entusiasmo e impegno. Metterò la massima dedizione nel promuovere gli ideali della Maglia Azzurra, affinché possano ispirare le nuove generazioni a costruire un futuro basato su valori come il rispetto, l’impegno, la solidarietà e la responsabilità personale. Sono pronto a onorare questa missione con la professionalità che il ruolo richiede e con il desiderio di lasciare un segno positivo nel percorso della nostra Associazione”.

Concludendo, il Prefetto ha invitato tutti a continuare a lavorare insieme per il rafforzamento della nostra associazione, mantenendo vive le tradizioni e i valori che ci uniscono.