Piero De Luca (PD): “Sbagliato il veto su Renzi in Liguria. Stop ai personalismi nel campo largo”

AgenPress. “Il veto su Renzi in Liguria? È stato un errore, perché è stato dato un messaggio sbagliato all’elettorato, e cioè voler tenere fuori un pezzo di rappresentanza della società. Renzi andava tenuto dentro. In Liguria hanno prevalso più i personalismi che la volontà di provare a vincere le elezioni”.

Lo ha dichiarato Piero De Luca, deputato del PD, intervenuto oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di Giornale Radio.

“La strategia dal PD, che io condivido, è quella di lavorare per l’unità di un centrosinistra ampio, senza quei veti che purtroppo sono arrivati in Liguria, dove è mancata la capacità politica di intercettare un pezzo più ampio di società, anche i ceti più moderati, più liberali, più cattolici – ha aggiunto De Luca –. Il fatto che questi veti non ci siano né in Umbria né in Emilia-Romagna lascia ancora di più l’amaro in bocca nella vicenda ligure”.