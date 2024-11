Kemi Badenoch vince le elezioni per guidare il partito conservatore del Regno Unito

AgenPress. Kemi Badenoch è stata eletta leader del Partito Conservatore britannico, diventando la prima donna nera a guidare un partito politico di rilievo nel Regno Unito. La sua elezione avviene in un momento di crisi per i Tories, ridotti dalla sconfitta elettorale nelle elezioni generali del luglio 2024, che hanno visto una storica vittoria del Partito Laburista.

Questo cambio di leadership rappresenta un tentativo di rilancio per i conservatori, i quali hanno visto il loro supporto crollare a causa di numerose controversie e difficoltà economiche durante il mandato di Rishi Sunak.

Badenoch, ex Segretaria per gli Affari e il Commercio, è conosciuta per le sue posizioni fortemente conservatrici, tra cui una visione critica dell’ideologia wake” e delle politiche di identità. La sua vittoria è stata ottenuta battendo il rivale Robert Jenrick.

Alcuni osservatori politici ritengono che il suo stile diretto e le sue idee chiare possano rappresentare una nuova direzione per il partito, cercando di riconnettersi con l’elettorato di destra, pur con le sfide di ricostruzione della fiducia dopo le recenti sconfitte.