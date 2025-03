Groenlandia. Il nuovo premier replica alle minacce di Trump: “non apparteniamo a nessun altro”

AgenPress – “Gli Stati Uniti non otterranno la Groenlandia” ha affermato il nuovo primo ministro, Jens-Frederik Nielsen, in risposta alle ultime dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui quest’ultimo intende prendere il controllo del vasto paese artico.

La Groenlandia, un’enorme isola ricca di risorse nell’Atlantico, è un territorio autonomo della Danimarca, un alleato NATO degli Stati Uniti. Trump vuole annettere il territorio, sostenendo che è necessario per scopi di sicurezza nazionale.

“Il presidente Trump dice che gli Stati Uniti ‘avranno la Groenlandia’. Voglio essere chiaro: gli Stati Uniti non la avranno. Non apparteniamo a nessun altro. Decidiamo noi stessi il nostro futuro”, ha detto Jens-Frederik Nielsen in un post su Facebook.

Il post di Nielsen arriva un giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato alla NBC News che l’impiego della forza militare non era escluso per quanto riguarda l’acquisizione della Groenlandia.

Nell’intervista di sabato, Trump ha ammesso: “Penso che ci siano buone possibilità che potremmo farcela senza ricorrere alla forza militare”.

“Questa è la pace nel mondo, questa è la sicurezza internazionale”, ha affermato, ma ha aggiunto: “Non tolgo nulla dal tavolo”.

“Otterremo la Groenlandia. Sì, al 100%” e ha sostenuto che, sebbene ci sia una “buona possibilità che potremmo farlo senza la forza militare… non tolgo nulla dal tavolo”.

Trump ha affermato di aver avuto “assolutamente” delle vere conversazioni sull’annessione del territorio semi-autonomo danese.

Nielsen, ex ministro dell’industria e dei minerali di 33 anni, ha prestato giuramento come primo ministro più giovane della Groenlandia venerdì. Nella sua prima conferenza stampa da leader, nella sua città natale di Nuuk, ha chiesto unità politica per combattere le pressioni esterne. Il suo messaggio era chiaro: “In un momento in cui noi come popolo siamo sotto pressione, dobbiamo stare uniti”.

“Il nostro messaggio alla Danimarca è molto semplice: non avete fatto un buon lavoro per la gente della Groenlandia. Avete investito troppo poco nella gente della Groenlandia e avete investito troppo poco nell’architettura di sicurezza di questa incredibile, bellissima massa continentale”, ha detto Vance.

Il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, ha dichiarato sabato: “Siamo aperti alle critiche, ma devo essere completamente onesto: non apprezziamo il tono con cui vengono espresse.

“Non è così che ci si rivolge ai propri stretti alleati, e continuo a considerare la Danimarca e gli Stati Uniti come stretti alleati”.

Gli abitanti e i politici della Groenlandia hanno reagito con rabbia ai ripetuti suggerimenti di Trump, mentre anche i leader danesi si sono opposti.