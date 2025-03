OMS: in Angola dall’inizio dell’anno oltre 300 morti causati dal colera

AgenPress. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il numero di decessi per colera in Angola, dall’inizio dell’anno, ha superato quota 300, avvisando che esiste un rischio “molto elevato” di ulteriore diffusione dell’epidemia.

Nonostante il paese africano sia ricco di giacimenti di petrolio, la maggior parte della popolazione vive in povertà e deve far fronte a gravi carenze igienico-sanitarie.

Data la rapida diffusione dell’epidemia l’OMS valuta il rischio di colera sia per l’Angola che per i paesi limitrofi. Alcuni giorni fa, nella vicina Namibia è stato registrato il primo caso di colera in quasi un decennio. Si tratta di una donna di 55 anni, guarita e dimessa dall’ospedale.

Il colera, un’infezione trasmessa specificamente attraverso cibo, acqua e feci contaminati provoca diarrea acuta, vomito, crampi muscolari e disidratazione e può portare alla morte del paziente nel giro di poche ore se non vengono somministrati antibiotici e non viene fornita idratazione il prima possibile. È estremamente pericolosa per i bambini, soprattutto quelli più piccoli.