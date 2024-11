Angelus. Il Papa cita l’articolo della Costituzione italiana che ripudia la guerra

AgenPress. Dopo la benedizione, il Papa, nel consueto appello per la pace, rivolto a un gruppo dell’organizzazione Emergency presente in Piazza San Pietro cita l’Articolo 11 della Costituzione Italiana, che dice: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

“Possa questo principio attuarsi in tutto il mondo: la guerra sia bandita e si affrontino le questioni con il diritto e i negoziati” sono state le parole del Pontefice che è tornato a chiedere: “Tacciano le armi e si dia spazio al dialogo. Preghiamo per la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, Myanmar, Sud Sudan”.

Infine, un appello alla preghiera per Valencia e le altre comunità della Spagna “che soffrono tanto in questi giorni.