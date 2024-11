Moldavia. Riconfermata la presidente uscente filo Ue Maia Sandu. Sconfitto il rivale filorusso

AgenPress – “Dobbiamo preparare il Paese per le elezioni parlamentari della prossima estate, e preservare la democrazia nel Paese”. A dirlo nel suo discorso dopo la vittoria alle elezioni politiche in Moldavia è Maia Sandu,52 anni, presidente uscente filo Ue del Paese. La riconferma arriva però sul filo del rasoio: l’ex procuratore sostenuto dai socialisti filorussi Alexandr Stoianoglo è stato superato di pochissimi voti con una percentuale poco superiore al 50% nel ballottaggio. “Il mio obiettivo principale per i prossimi anni – ha sottolineato Sandu – sarà quello di essere presidente per tutti”.

“Abbiamo dimostrato che unendoci possiamo sconfiggere coloro che volevano metterci in ginocchio”, ha detto Sandu ai giornalisti a Chisinau.

Non stava parlando solo di Stoianoglo. Sandu ha insistito a lungo sul fatto che il vero avversario del suo governo e del percorso europeo della Moldavia è il Cremlino, che ha condotto una guerra ibrida progettata per spingere Chisinau di nuovo nell’orbita di Mosca.

In quella che Sandu ha descritto come “una frode di proporzioni senza precedenti”, la Russia avrebbe avuto un ruolo in un massiccio tentativo di influenzare le elezioni in Moldavia, con l’obiettivo di spodestare Sandu e soffocare le aspirazioni del paese all’Unione Europea.

“L’Ucraina sostiene la scelta europea del popolo moldavo ed è pronta a collaborare per rafforzare la nostra partnership”, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky su X, congratulandosi con il presidente moldavo.

Il presidente è arrivato al ballottaggio di novembre mentre aumentavano le accuse di frode elettorale e i dubbi sulla capacità di Sandu di restare al potere.

“Abbiamo combattuto lealmente in una battaglia ingiusta e abbiamo vinto”, ha affermato Sandu dopo le elezioni del 20 ottobre. “Ma la lotta non è finita.”

I sondaggi d’opinione che hanno preceduto il referendum del 20 ottobre hanno mostrato che la maggioranza dei moldavi sosteneva l’emendamento costituzionale sul percorso del paese verso l’UE. Quando l’emendamento è stato approvato con un margine risicato, Sandu e altri hanno lanciato l’allarme sull’interferenza russa.

Le autorità moldave, gli osservatori indipendenti e i funzionari dell’UE e degli USA hanno parlato di una campagna di influenza maligna che coinvolge reti criminali e gruppi politici legati alla Russia.

I legislatori moldavi hanno affermato che Mosca ha speso milioni di dollari per sostenere Stoianoglo, un ex procuratore generale sostenuto dal Partito socialista filo-Cremlino.

Oltre 15 milioni di dollari in fondi russi sarebbero stati convogliati a oltre 130.000 moldavi, con gli elettori istruiti su come esprimere il proprio voto alle elezioni. L’oligarca filo-russo Ilan Shor, un magnate moldavo-israeliano, è stato accusato di riciclaggio di denaro e di aver orchestrato la rete.

Sandu ha dichiarato in una conferenza stampa prima del referendum che fino a 300.000 voti erano collegati al sistema di corruzione.

Prima del ballottaggio di novembre, una fonte del governo moldavo aveva affermato che Mosca avrebbe potuto prendere di mira i seggi elettorali all’estero con tattiche di disturbo , tra cui minacce di bomba, nel tentativo di reprimere il voto degli espatriati fermamente pro-UE .

Stanislav Secrieru, consigliere per la sicurezza nazionale di Sandu, ha affermato che il ballottaggio presidenziale è stato caratterizzato da “massicce interferenze”, tra cui minacce di bomba, attacchi informatici e trasporto coordinato degli elettori nella regione della Transnistria occupata dai russi.

“Stiamo assistendo a una massiccia interferenza da parte della Russia nel nostro processo elettorale, mentre i moldavi votano oggi per il ballottaggio presidenziale: un tentativo con un alto potenziale di distorcere l’esito”, ha affermato Secrieru su X.

Secrieru ha pubblicato foto e video che, a quanto si dice, mostrano iniziative di trasporto organizzato degli elettori e un buono per un pasto gratuito al ristorante offerto agli elettori della diaspora moldava a Mosca, tra le altre prove dei disordini.

Quando Sandu vinse con un netto margine nonostante “interferenze senza precedenti”, Secrieru dichiarò che si trattava di un trionfo per la democrazia.

“I moldavi hanno fatto sentire la loro voce forte e chiara… La democrazia ha prevalso.”

Questa non è la prima elezione in cui Sandu accusa il Cremlino di aver tentato di estrometterla dal potere.

Sebbene la Russia cerchi da tempo di influenzare la Moldavia, la pressione di Mosca sul Paese è aumentata dopo l’elezione del filo-occidentale Sandu nel 2020.

Nel febbraio 2023, Sandu ha affermato che la Russia stava pianificando di rovesciare il governo della Moldavia sotto le mentite spoglie di proteste apparentemente organiche che poi sarebbero diventate violente. Il complotto è stato sventato, ma la situazione è stata “davvero drammatica”.

Sandu ha poi affermato nell’ottobre 2023 che il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, era direttamente coinvolto nel complotto, che faceva parte di un più ampio tentativo di destabilizzare la Moldavia.

La Russia mira a “sovvertire l’ordine costituzionale, a cambiare il potere legittimo di Chisinau con uno illegittimo che metterebbe (la Moldavia) a disposizione della Russia per fermare il processo di integrazione europea”, ha affermato Sandu.

Il Cremlino spera inoltre di utilizzare la Moldavia per sostenere la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina, ha affermato.

Un documento trapelato del governo russo esporrebbe il piano decennale di Mosca per la Moldavia , un piano che prevede che la Russia acquisisca un ampio controllo sul paese entro il 2030.

Secondo il piano, la Transnistria rimarrebbe una regione separatista e le truppe russe rimarrebbero lì. I media russi dovrebbero essere ampiamente diffusi e la lingua russa dovrebbe ottenere uno status ufficiale.

È improbabile che l’ultima vittoria di Sandu freni le ambizioni del Cremlino a Chisinau. Come dimostrano le recenti elezioni parlamentari in Georgia , campagne di frode e intimidazione possono effettivamente invertire il progresso di un paese lontano dalla Russia.

Per il momento, però, Sandu è grato di poter celebrare la vittoria. “Moldavia, oggi siete vittoriose”, ha detto su X. “Insieme abbiamo dimostrato la forza della nostra unità, della nostra democrazia e del nostro impegno per un futuro dignitoso”.