Usa 2024. Cosa accadrebbe se Harris e Trump ottenessero lo stesso numero di voti

AgenPress. Cosa succederebbe se né Kamala Harris né Donald Trump riuscissero a conquistare la maggioranza degli elettori il 5 novembre? Questa possibilità, che preoccupa gli americani è teoricamente quasi impossibile.

Secondo la Costituzione americana, in questo caso il Congresso si occuperà di eleggere il 47esimo presidente degli USA. Nello specifico, i nuovi membri della Camera dei Rappresentanti eleggeranno il presidente e il Senato il vicepresidente.

Affinché i due candidati possano raccogliere 269 voti elettorali ciascuno, per un totale di 538, Harris dovrebbe vincere in Wisconsin, Michigan e Pennsylvania e Trump dovrebbe vincere in Georgia, Arizona, Nevada e North Carolina e in un distretto che tradizionalmente vota democratico il Nebraska.

Tuttavia, questo è uno scenario quasi improbabile, che si è verificato solo due volte negli Stati Uniti, nel 1800 e nel 1824.

Come voterà esattamente la Camera dei Rappresentanti in caso di parità? “Ogni stato, indipendentemente dalla sua popolazione, dispone di un voto”, ciò significa che non voteranno tutti i deputati, ma una delegazione di deputati del partito che ha ottenuto la maggioranza dei seggi in ogni Stato: l’Idaho con i suoi due deputati avrà un voto, così come la California con 52 deputati.

Dato che negli Stati Uniti ci sono 50 stati, il candidato presidenziale dovrà ottenere almeno 26 voti per vincere. Si prevede che i repubblicani manterranno il controllo della Camera dei Rappresentanti dopo le elezioni del 5 novembre.

È facile immaginare quanto un simile processo aumenterebbe la tensione negli Stati Uniti, in un momento in cui milioni di americani già credono che il processo elettorale sia stato truccato.