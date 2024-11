Usa 2024. Sono sette gli Stati chiave dove possono vincere Donald Trump e Kamala Harris

AgenPress – Si pensa che ci siano sette stati che potrebbero essere vinti da entrambi i candidati. Di conseguenza, le campagne della vicepresidente Kamala Harris e dell’ex presidente Donald Trump hanno concentrato le loro energie in queste aree.

“Il destino della nostra nazione è nelle vostre mani. Martedì, dovete alzarvi in piedi”, ha detto Trump nel suo primo comizio domenicale in Pennsylvania. Oltre 76 milioni di persone hanno votato in anticipo e la battaglia è ancora aperta, con più stati in parità nei sondaggi. Sono 7 gli ‘swing states’ che peseranno sul risultato finale: Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada.

Un ultimo sondaggio condotto dal New York Times ha evidenziato alcuni cambiamenti graduali negli stati chiave in bilico. Harris intende consolidare gli stati dei Grandi Laghi, considerati essenziali per qualsiasi candidato democratico. Trump si è concentrato su Pennsylvania, Carolina del Nord e Georgia, i tre maggiori obiettivi del sistema del ‘Collegio Elettorale’, che pesa il valore degli stati in base alla loro popolazione.

La corsa alla Casa Bianca sarà una gara serrata nei sette Stati indecisi. Secondo un sondaggio del New York Times e del Siena College, Harris ha un vantaggio in Nevada, North Carolina e Wisconsin, mentre Trump è in vantaggio in Arizona. In Michigan, Georgia e Pennsylvania, i due candidati sarebbero testa a testa. In Pennsylvania, in particolare, Trump starebbe recuperando punti sulla Harris.

Possono essere suddivisi in due categorie generali:

3 campi di battaglia del Midwest, alias “il muro blu” — Questi sono gli stati manifatturieri e sindacalizzati di Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Un tempo erano più affidabili democratici, ma sono cambiati con il cambiamento delle loro popolazioni e con Trump che ha fatto appello agli elettori bianchi senza una laurea.

Quando Trump vinse la Casa Bianca nel 2016, vinse tutte e tre. Quando Joe Biden vinse nel 2020, vinse tutte e tre. Se Harris vincesse tutte e tre quest’anno, probabilmente avrebbe i voti elettorali per diventare presidente. Ma i sondaggi suggeriscono gare serrate in tutte e tre. L’affluenza sarà fondamentale, il che per Harris significa fare appello alle donne suburbane e agli elettori neri.

4 campi di battaglia della Sun Belt — Questi stati con popolazioni in crescita includono Arizona e Nevada a ovest e North Carolina e Georgia a est. Arizona, Georgia e North Carolina erano più spesso repubblicani. Trump ha vinto in North Carolina due volte, ma i margini erano ravvicinati nel 2020. L’ultimo democratico a vincere lì è stato Barack Obama nel 2008. Biden è stato il primo democratico a vincere in Georgia da Bill Clinton nel 1992 e in Arizona da Clinton nel 1996.

1 voto in Nebraska è un campo di battaglia : 48 stati assegnano tutti i loro voti elettorali al vincitore. Nebraska e Maine lo fanno diversamente, assegnando i voti per distretto congressuale. Lo stato del Nebraska è territorio sicuro per Trump, ma il distretto congressuale attorno a Omaha è un campo di battaglia. Quel voto potrebbe finire per essere cruciale in caso di una gara serrata nel Collegio elettorale.