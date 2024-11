Usa 2024. Trump attacca la stampa: “Non mi dispiacerebbe se sparassero ai media”. Kamala Harris è un’estremista di sinistra e corrotta

AgenPress – Dobald Trump ha preso di mira la stampa, sostenendo che non gli “dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai media”. “Per uccidermi qualcuno dovrebbe sparare attraverso i giornalisti presenti e la cosa non mi dispiacerebbe così tanto”, ha dichiarato durante un comizio in Pennsylvania, uno Stato chiave per la vittoria finale, definendo i media “gravemente corrotti”.

“Kamala Harris è un’estremista di sinistra ed è totalmente corrotta”. L’ex presidente ha insinuato che i democratici compiranno brogli alle prossime elezioni. “Sono corrotti, diranno che vogliono 12 giorni per sapere chi ha vinto. Andrebbero messi in galera”, ha attaccato. “Anche i loro sondaggi sono corrotti”, ha insistito. La Pennsylvania ha sempre votato per il candidato democratico dal 1992, con l’eccezione di Trump nel 2016.