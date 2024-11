AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant, una mossa che ha destato ampie reazioni sia in Israele che a livello internazionale. Gallant, figura centrale nella politica israeliana ed ex generale delle forze armate, è stato allontanato dal suo incarico.

Il motivo alla base del licenziamento potrebbe risiedere nell’opposizione di Gallant alla riforma giudiziaria, un disegno di legge che limita fortemente i poteri della Corte Suprema e sembra ridurre la possibilità dei giudici di bloccare le decisioni del governo. Gallant, preoccupato per le implicazioni della riforma sulla sicurezza e sulla coesione delle forze armate israeliane, aveva dichiarato che il clima di crescente polarizzazione stava danneggiando l’unità nazionale e la prontezza militare del Paese.

Il licenziamento di Gallant ha innescato una serie di proteste in tutto il Paese. Decine di migliaia di cittadini israeliani sono scesi in strada per manifestare contro la decisione di Netanyahu e contro la riforma giudiziaria stessa. Le proteste si sono diffuse da Tel Aviv a Gerusalemme e in altre città, con cortei che hanno bloccato strade e accessi a luoghi pubblici. Molti cittadini temono che questa riforma possa compromettere la democrazia israeliana.

Anche diversi alleati di Israele hanno espresso preoccupazione per l’accaduto. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno rilasciato dichiarazioni in cui ribadiscono l’importanza di preservare istituzioni democratiche forti e indipendenti. I leader internazionali temono che la crisi politica in Israele possa avere conseguenze sull’equilibrio in Medio Oriente e sulla stabilità del Paese stesso.

Il licenziamento di Gallant potrebbe segnare un punto di svolta per il governo Netanyahu. Da un lato, il primo ministro sta tentando di mantenere il controllo sul suo esecutivo e di portare avanti la riforma giudiziaria che ha promesso ai suoi elettori. D’altro canto, il crescente dissenso interno e la reazione popolare potrebbero rendere difficile per Netanyahu gestire la situazione senza ulteriori concessioni o modifiche.

La vicenda, inoltre, pone delle domande sul futuro della coalizione di governo, composta da partiti di destra e ultraortodossi.

Il licenziamento di Gallant è diventato un simbolo del conflitto che divide Israele: da una parte c’è un governo che vuole accentrare il potere per poter agire senza troppi vincoli, dall’altra un’opposizione decide a preservare la democrazia israeliana. Resta da vedere se Netanyahu riuscirà a mantenere il controllo del suo governo e a procedere con la riforma giudiziaria, o se dovrà fare marcia indietro di fronte alle immancabili contestazioni e proteste.