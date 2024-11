AgenPress. Il dipartimento di polizia di Philadelphia ha dichiarato di non essere a conoscenza di ciò a cui Trump si riferisca in un post su “Truth Social” in cui sostiene di “massicci imbrogli” e di non avvertire alcun problema sullo svolgimento delle votazioni in cui si richieda l’intervento delle forze dell’ordine.

“Si parla molto di IMBROGLIONI massicci a Philadelphia. Arrivano le forze dell’ordine!!!” Trump ha scritto su Truth Social“.