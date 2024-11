AgenPress. L’ex presidente Trump ha sconfitto la vicepresidente Kamala Harris con una sorprendente vittoria, assicurandosi un secondo mandato alla Casa Bianca dopo uno storico ciclo elettorale costellato di colpi di scena senza precedenti e due attentati alla sua vita.

Trump è stato eletto presidente per la prima volta nel 2016, sconfiggendo l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton e giurando di “rendere l’America grande di nuovo”. Ha perso la rielezione contro il Presidente Biden nel 2020 durante la pandemia globale di coronavirus, ma ha riconquistato la Casa Bianca nel 2024 dopo una campagna durata quasi due anni, giurando di “rendere l’America grande di nuovo”.

Trump ha fatto campagna per un secondo mandato basandosi sul record del primo e si è concentrato sui fallimenti dell’amministrazione Biden-Harris. L’ex presidente è stato in grado di indicare l’inversione di alcune delle sue politiche chiave come ragioni per cui l’inflazione è aumentata e la crisi al confine degli Stati Uniti è peggiorata.

Trump ha dovuto affrontare un affollato campo primario repubblicano, ma è emerso ancora una volta come favorito, sconfiggendo facilmente i suoi avversari (che alla fine lo hanno tutti sostenuto come 47° Presidente degli Stati Uniti) e vincendo ogni primaria.