Budapest. Zelensky: siamo aperti per una pace giusta, ma decidiamo noi. Cedere a Putin? Non è accettabile

AgenPress – “L’Europa deve dar prova di unità e adottare un approccio di “pace attraverso la forza” per fronteggiare l’aggressione della Russia e dei suoi alleati”. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky il 7 novembre al vertice della Comunità politica europea a Budapest.

I leader europei si sono riuniti a Budapest in un clima di crescente incertezza su cosa comporterà la vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitensi per il sostegno degli alleati all’Ucraina e per la sicurezza europea.

Si teme che il nuovo presidente degli Stati Uniti possa ridurre il sostegno all’Ucraina e cercare un accordo con il Cremlino a scapito delle concessioni ucraine.

Ricordando la sua recente telefonata con Trump, Zelensky ha ammesso di essere incerto sulle azioni future degli Stati Uniti, ma ha espresso la speranza di un'”America più forte” di cui l’Europa ha bisogno.

“Non ci si dovrebbe illudere che una pace giusta possa essere comprata mostrando debolezza”. La pace è una ricompensa solo per i forti”.

“L’Ucraina è stata la prima a proporre di modificare la nostra strategia comune per raggiungere – e il più presto possibile – una pace giusta. E lasciatemi sottolineare: questa guerra si svolge sul suolo ucraino. L’Ucraina è grata per tutto il sostegno dei nostri partner, siamo aperti a qualsiasi idea costruttiva per raggiungere una pace giusta per il nostro Paese. Ma è l’Ucraina che deve decidere cosa dovrebbe e non dovrebbe essere all’ordine del giorno per porre fine a questa guerra”.

I funzionari ucraini hanno cercato di dare una svolta positiva alla vittoria di Trump, esprimendo la speranza di un nuovo vigore nel processo decisionale di Washington e richiamando alla mente l’ex presidente repubblicano degli Stati Uniti, noto per la sua posizione aggressiva nei confronti di Mosca, Ronald Reagan .

“Dal vertice di luglio della Comunità politica europea in Gran Bretagna, si è parlato molto di cedere a Putin, di ritirarsi e di fare qualche ‘concessione'”, ha osservato il presidente.

“Questo è inaccettabile per l’Ucraina e un suicidio per tutta l’Europa. Ieri ho parlato con il presidente Trump, come molti di voi. È stata una conversazione positiva e produttiva” ma “nessuno può ancora sapere quali saranno le sue azioni concrete”.

“Ma speriamo – ha aggiunto – che l’America diventi più forte. Questo è il tipo di America di cui l’Europa ha bisogno. E l’America ha bisogno di un’Europa forte. Questo è un legame tra alleati che deve essere valorizzata e che non può essere perso”.

Zelensky ha chiesto retoricamente se l’Europa non debba cercare favori anche presso il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, che ha fornito munizioni e truppe alla Russia, per raggiungere la pace.

Kiev ha già criticato l’Occidente per la mancanza di reazione dopo le rivelazioni secondo cui Pyongyang avrebbe inviato circa 10.000-12.000 soldati per unirsi alla guerra, in un’escalation senza precedenti.

“Nessun leader forte che abbia contribuito a costruire un’Europa unita, forte e pacifica avrebbe potuto immaginare qualcosa del genere.”

Zelensky ha nuovamente invitato i partner europei a sostenere la formula di pace in 10 punti dell’Ucraina per porre fine alla guerra, sottolineando come passaggi chiave siano la sicurezza nucleare, energetica e alimentare e il rilascio dei prigionieri.

“L’Ucraina è grata per tutto il sostegno dei nostri partner e siamo aperti a qualsiasi idea costruttiva per raggiungere una pace giusta per il nostro Paese”, ha affermato il presidente.

“Ma è l’Ucraina che deve decidere cosa mettere e cosa no all’ordine del giorno.”

L’Ucraina si trova in una situazione di guerra sempre più precaria, mentre le forze russe continuano ad avanzare nella provincia di Donetsk e il futuro del sostegno occidentale sotto la presidenza di Trump appare sempre più incerto.

Durante la campagna elettorale, Trump ha affermato che se fosse tornato alla Casa Bianca, avrebbe posto fine alla guerra della Russia in Ucraina entro “24 ore”. Ha accennato nuovamente al suo messaggio durante il discorso della vittoria , dicendo ai suoi sostenitori in festa: “Fermerò le guerre”.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal , il piano potrebbe comportare il rinvio dell’adesione dell’Ucraina alla NATO di almeno 20 anni, il congelamento della guerra lungo le attuali linee del fronte e l’istituzione di una zona smilitarizzata a est.

Zelensky ha commentato che l’aggressione della Russia ha mostrato la debolezza del concetto di neutralità, come dimostra la rapida adesione di Finlandia e Svezia alla NATO.

“La rapida adesione di Finlandia e Svezia alla NATO ha mostrato come i leader europei e dell’Alleanza concepiscano effettivamente una sicurezza garantita, non a parole, ma attraverso la NATO. L’Ucraina ne ha preso atto.”