Usa 2024. Trump: non c’è “nessun prezzo” per il piano di deportazione di massa. Renderò il confine forte e potente

AgenPress – Il presidente eletto Donald Trump ha detto giovedì alla NBC News che una delle sue prime priorità una volta entrato in carica a gennaio sarebbe stata quella di rendere il confine “forte e potente”. Quando gli è stata interrogata sulla sua promessa elettorale di deportazioni di massa , Trump ha detto che la sua amministrazione non avrebbe avuto “altra scelta” se non quella di realizzarle.

Trump ha affermato che considera la sua schiacciante vittoria sulla vicepresidente Kamala Harris un mandato per “portare il buon senso” nel Paese.

“Ovviamente dobbiamo rendere il confine forte e potente e, e dobbiamo — allo stesso tempo, vogliamo che le persone entrino nel nostro Paese”, ha detto. “E sapete, non sono uno che dice, ‘No, non potete entrare.’ Vogliamo che le persone entrino.”

Come candidato, Trump aveva ripetutamente giurato di portare a termine “il più grande sforzo di deportazione nella storia americana”. Quando gli è stato chiesto del costo del suo piano, ha detto: “Non è una questione di prezzo. Non è… davvero, non abbiamo scelta. Quando le persone hanno ucciso e assassinato, quando i signori della droga hanno distrutto paesi, e ora torneranno in quei paesi perché non rimarranno qui. Non c’è un prezzo”.

Non è chiaro quanti immigrati clandestini ci siano negli Stati Uniti, ma il direttore facente funzione dell’ICE Patrick J. Lechleitner ha detto a NBC News a luglio che uno sforzo di deportazione di massa sarebbe un’enorme sfida logistica e finanziaria. Due ex funzionari dell’amministrazione Trump coinvolti nell’immigrazione durante il suo primo mandato hanno detto a NBC News che lo sforzo avrebbe richiesto la cooperazione tra diverse agenzie federali, tra cui il Dipartimento di Giustizia e il Pentagono.

La vittoria di Trump ha comportato guadagni record tra gli elettori latini, che i democratici avevano cercato di conquistare facendo leva sulla retorica di Trump sugli immigrati e sulla battuta razzista di un comico pro-Trump su Porto Rico.

Nell’intervista telefonica di giovedì, ha attribuito in parte il merito del suo messaggio sull’immigrazione come motivo per cui ha vinto la gara, dicendo: “Vogliono avere confini e amano che le persone arrivino, ma devono farlo con amore per il paese. Devono farlo legalmente”.

Trump ha anche sottolineato la coalizione eterogenea di elettori che ha attratto, sottolineando i progressi ottenuti tra gli elettori latini, i giovani elettori , le donne e gli elettori asiatico-americani a partire dal 2020.

“Ho iniziato a vedere che il riallineamento poteva avvenire perché i democratici non sono in linea con il pensiero del paese”, ha detto il presidente eletto. “Non si può togliere i fondi alla polizia, questo genere di cose. Non vogliono arrendersi e non lavorano, e la gente lo capisce”.

Trump ha parlato anche delle telefonate avute con Harris e il presidente Joe Biden dopo le elezioni.

“Telefonate molto gentili, molto rispettose da entrambe le parti”, ha detto Trump, descrivendo le conversazioni, aggiungendo che Harris “ha parlato della transizione e ha detto che vorrebbe che fosse il più agevole possibile, cosa con cui sono ovviamente d’accordo”.

Nel suo discorso di accettazione della sconfitta tenutosi mercoledì alla Howard University , Harris ha dichiarato di aver detto a Trump: “Aiuteremo lui e il suo team nella transizione e ci impegneremo in un pacifico trasferimento del potere”.

Rivolgendosi alla nazione nel discorso pronunciato giovedì mattina dalla Casa Bianca, Biden ha esortato gli elettori ad “accettare la scelta fatta dal Paese” rieleggendo Trump.

Trump ha anche affermato che lui e Biden, durante un colloquio telefonico, hanno concordato di pranzare insieme “molto presto”.

Ha anche affermato di aver parlato con “probabilmente” 70 leader mondiali da mercoledì mattina, tra cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un’intervista che il presidente eletto ha descritto come “un colloquio molto positivo”.

Trump ha anche affermato di aver parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, ma non ha divulgato dettagli in merito a tale conversazione.

Ha aggiunto di non aver ancora parlato con il presidente russo Vladimir Putin, ma “penso che parleremo”.

Nel corso della campagna, Trump ha promesso di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina se fosse stato eletto, affermando a settembre che avrebbe negoziato un accordo ” che fosse positivo per entrambe le parti ” .