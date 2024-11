Usa 2024. Trump troppo morbido con Putin. Cosa ha detto della Nato, Crimea ed Ucraina fino alla guerra russa

AgenPress – Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump è stato ripetutamente messo sotto accusa per quello che alcuni considerano un atteggiamento troppo morbido nei confronti della Russia di Vladimir Putin, e persino per le accuse palesi di collaborazionismo con Mosca, da quando ha annunciato la sua prima corsa alla presidenza nel 2015.

Nel 2019, il Congresso degli Stati Uniti ha messo sotto accusa l’allora presidente Trump per una telefonata in cui aveva fatto pressione sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky affinché trovasse informazioni compromettenti su Joe Biden, all’epoca probabile sfidante di Trump alla presidenza.

Ha rilasciato diverse dichiarazioni sull’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia a partire dal 2022, alternando elogi a Putin e lamentazioni per le sofferenze causate dalla guerra, sostenendo che sarebbe in grado di porvi fine.

Il Moscow Times ha raccolto alcuni dei commenti di Trump sull’Ucraina rilasciati nel corso degli anni.

Marzo 2016: il candidato Trump ha dichiarato al Washington Post che la NATO e i paesi che circondano l’Ucraina dovrebbero fare di più per risolvere il conflitto:

“Guarda, io vedo la NATO come una cosa buona da avere – guardo la situazione in Ucraina e dico, quindi l’Ucraina è un paese che ci riguarda molto meno di quanto non riguardi altri paesi nella NATO, e tuttavia noi stiamo facendo tutto il sollevamento, loro non stanno facendo nulla. E dico, perché la Germania non sta trattando con la NATO sull’Ucraina? Perché gli altri paesi che sono nelle vicinanze dell’Ucraina non stanno trattando con – perché siamo sempre noi quelli che stanno guidando, potenzialmente la terza guerra mondiale, okay, con la Russia? Perché siamo sempre noi quelli che lo stanno facendo?”

E più avanti nell’intervista:

“Penso che la NATO come concetto sia buona, ma non è buona come quando si è evoluta per la prima volta. E penso che ne sopportiamo, sai, non solo finanziariamente, ne sopportiamo il peso maggiore. Obama è stato più forte con l’Ucraina di tutti gli altri paesi messi insieme, e di quegli altri paesi proprio accanto all’Ucraina. E dico solo che lo abbiamo fatto, non lo sto nemmeno criticando, sto solo dicendo che non penso sia giusto, non siamo trattati in modo giusto. Non penso che siamo trattati in modo giusto, Charles, da nessuna parte.”

Luglio 2016: Quando gli è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione il riconoscimento della Crimea annessa come territorio russo, Trump ha risposto : “Ci penseremo. Sì, ci penseremo”.

Agosto 2016: Trump ha dichiarato a un raduno di suoi sostenitori che non appoggiava il tentativo dell’Ucraina di riconquistare la Crimea perché avrebbe potuto scatenare la “Terza Guerra Mondiale”:

“Ho detto molto semplicemente: non lo faranno sotto la mia supervisione, essenzialmente. Ho detto che la Russia non entrerà in Ucraina. L’ho detto. Quando ho detto, ‘Credimi, la Russia non entrerà in Ucraina, ok?’ Non entreranno in Ucraina. La persona ha detto, ‘Ma sono già in Ucraina.’ Ho detto, ‘Beh, quello è stato due anni fa. ‘Intendo dire, vuoi tornare indietro? Vuoi avere una terza guerra mondiale per riprendertela?’ Questo è stato durante la supervisione di Obama.”

Maggio 2017: il presidente Trump ha twittato delle foto che lo ritraevano con i ministri degli esteri di Russia e Ucraina, insieme a un messaggio di “pace”.

Luglio 2017: in un’intervista al New York Times, Trump ha criticato la gestione da parte dell’ex presidente Barack Obama della confisca e dell’annessione della Crimea da parte della Russia:

“La Crimea è stata data via durante Obama. Non durante Trump. Infatti, ero in uno degli show, ho detto che avevano perfettamente ragione, non l’avevano esattamente così. Ma lui era… questa… la Crimea era andata via durante l’amministrazione Obama, e lui ha dato, ha permesso che se ne andasse. Sai, può parlare duro quanto vuole.”

Novembre 2017: Trump ha twittato : “Quando tutti gli odiatori e gli idioti là fuori capiranno che avere un buon rapporto con la Russia è una cosa buona, non una cosa cattiva. Loro [sic] giocano sempre con la politica, un male per il nostro paese. Voglio risolvere la Corea del Nord, la Siria, l’Ucraina, il terrorismo, e la Russia può aiutare molto!”

Più tardi, nello stesso mese, Trump ha avuto una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della quale ha affermato di aver discusso dell’Ucraina.

Giugno 2018: Trump avrebbe detto ai leader del G7 che la Crimea è russa perché tutti coloro che vivono lì parlano russo.

Luglio 2019 : in una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Trump ha spinto Zelensky a condividere informazioni dannose sul candidato democratico Joe Biden.

Poco prima della chiamata, Trump aveva bloccato il rilascio di aiuti militari all’Ucraina. Un alto funzionario ha poi affermato che il rilascio di questi aiuti era condizionato al fatto che Zelensky avesse scoperto informazioni compromettenti su Biden.

Questa telefonata avrebbe portato al primo impeachment di Trump.

Novembre 2019: Trump ha dichiarato a Fox News che l’Ucraina era il “terzo paese più corrotto al mondo”.

Febbraio 2022: il 22 febbraio, due giorni prima che la Russia lanciasse la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina, Trump ha affrontato l’atteggiamento militare di Mosca nei confronti di Kiev:

“Se gestita correttamente, non c’era assolutamente alcuna ragione per cui la situazione che si sta verificando attualmente in Ucraina avrebbe dovuto verificarsi. Conosco molto bene Vladimir Putin e non avrebbe mai fatto durante l’amministrazione Trump quello che sta facendo ora, assolutamente!”

“Le deboli sanzioni sono insignificanti rispetto all’acquisizione di un paese e di un enorme pezzo di terra strategicamente posizionato. Ora che è iniziato, i prezzi del petrolio stanno salendo sempre di più e Putin non solo sta ottenendo ciò che ha sempre desiderato, ma sta diventando, grazie all’impennata di petrolio e gas, sempre più ricco”.

Lo stesso giorno, Trump ha elogiato il riconoscimento da parte di Putin delle regioni separatiste di Donetsk e Luhansk in Ucraina come stati indipendenti, in un’intervista radiofonica al The Clay Travis and Buck Sexton Show:

“Sono entrato ieri e c’era uno schermo televisivo, e ho detto, ‘Questo è geniale.’ Putin dichiara una grande porzione dell’Ucraina – dell’Ucraina – Putin la dichiara indipendente. Oh, è meraviglioso. Ha usato la parola ‘indipendente’ e ‘usciremo e entreremo e aiuteremo a mantenere la pace.’ Devi dire che è piuttosto intelligente.”

Trump ha continuato: “Sapevo che lui ha sempre voluto l’Ucraina. Gliene parlavo. Gli dicevo: ‘Non puoi farlo. Non lo farai.’ Ma potevo vedere che la voleva. Conoscevo Putin molto bene. Andavo molto d’accordo con lui. Gli piacevo. Mi piaceva lui. Voglio dire, sai, è un duro, ha molto del suo grande fascino e molto orgoglio. Ma il modo in cui lui… e ama il suo paese, sai? Ama il suo paese. Si sta comportando in modo un po’ diverso, credo ora.”

Il 24 febbraio, Trump ha nuovamente elogiato Putin: “Dicono, ‘Trump ha detto che Putin è intelligente’. Voglio dire, sta prendendo il controllo di un paese per due dollari di sanzioni. Direi che è piuttosto intelligente. Sta prendendo il controllo di un paese, in realtà un luogo molto, molto vasto, un grande pezzo di terra con un sacco di gente, e ci sta entrando dentro”.