Canapa industriale, Confeuro: “Silenzio preoccupante del ministro Lollobrigida”

AgenPress. “Confeuro sta seguendo con molta attenzione la vicenda politica e istituzionale in merito al ddl sicurezza e all’illogico inserimento del cosiddetto emendamento “Cannabis” che di fatto rende illegali le infiorescenze della canapa industriale e i suoi derivati.

Siamo di fronte a una misura che non condividiamo e che rischia di incidere negativamente su una filiera alimentare, commerciale e agroindustriale, assai significativa per il tessuto produttivo italiano, col pericolo conseguente di far chiudere i battenti a migliaia di attività di agricoltori e giovani imprenditori che negli anni hanno investito con soldi e fiducia nel settore.

In questo contesto allarmante, quello che preoccupa ulteriormente è pure il silenzio assordante del dicastero delle Politiche Agricole e del ministro competente Lollobrigida, che auspichiamo torni sui propri passi e faccia ritirare un provvedimento deleterio per tutto il settore primario”.

Così, su Facebook, come riporta una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.