UNICEF/clima: 420mila bambini colpiti da siccità in Amazzonia

AgenPress. Secondo nuove stime dell’UNICEF, oltre 420.000 bambini attualmente sono colpiti da livelli pericolosi di scarsità idrica e condizioni di siccità in tre paesi nella regione amazzonica.

La siccità da record – che dura dall’anno scorso e ha lasciato i fiumi del bacino amazzonico ai minimi storici – sta colpendo duramente i bambini e le comunità fluviali e autoctone in Brasile, Colombia e Perù, dove le famiglie fanno affidamento sui fiumi per trasportare e accedere al cibo, all’acqua, al carburante e alle forniture mediche di base, oltre che per recarsi a scuola.

Anche i servizi essenziali, come la sanità, l’istruzione e la protezione dell’infanzia, nonché i mezzi di sussistenza del settore agricolo e della pesca, sono gravemente compromessi nella regione, mettendo a rischio le vite umane.

“Per secoli l’Amazzonia ha ospitato preziose risorse naturali. Stiamo assistendo alla devastazione di un ecosistema essenziale su cui le famiglie fanno affidamento, lasciando molti bambini senza accesso a cibo, acqua, assistenza sanitaria e scuole adeguate”, ha dichiarato la Direttrice Generale dell’UNICEF, Catherine Russell. Dobbiamo mitigare gli effetti delle crisi climatiche estreme per proteggere i bambini di oggi e le generazioni future. La salute dell’Amazzonia influisce sulla salute di tutti noi”.

L’Amazzonia, la più grande e diversificata foresta pluviale tropicale del pianeta, si estende su nove Paesi del Sud America. Nella sola regione amazzonica brasiliana, più di 1.700 scuole e oltre 760 centri sanitari sono stati chiusi o sono diventati inaccessibili a causa del basso livello dell’acqua. Secondo l’ultima valutazione sul campo dell’UNICEF in 14 comunità dell’Amazzonia meridionale in Brasile, metà delle famiglie ha dichiarato che i propri figli attualmente non vanno a scuola a causa della siccità.

Nell’Amazzonia colombiana, il livello dell’acqua dei fiumi si è abbassato fino all’80%, limitando l’accesso all’acqua potabile e alle forniture alimentari e causando la sospensione delle lezioni in presenza per i bambini in più di 130 scuole. A sua volta, questo ha aumentato il rischio di reclutamento, utilizzo e sfruttamento dei bambini da parte di gruppi armati non statali e ha portato a un aumento delle infezioni respiratorie, delle malattie diarroiche, della malaria e della malnutrizione acuta tra i bambini di età inferiore ai 5 anni.

In Perù, la regione nord-orientale di Loreto è la più colpita dalla siccità in corso, che mette a rischio le comunità più remote, la maggior parte delle quali indigene e già vulnerabili. Più di 50 centri sanitari sono diventati inaccessibili, mentre gli incendi boschivi – spesso causati dall’uomo, ma la cui diffusione è stata facilitata dalla siccità degli ultimi due mesi – stanno causando una devastazione senza precedenti e la perdita di biodiversità in 22 delle 26 regioni del Paese, oltre ad aumentare l’inquinamento atmosferico a livello locale e regionale.

L’insicurezza alimentare causata dalla siccità aumenta il rischio di malnutrizione, ritardo della crescita, deperimento e morte dei bambini, in particolare di quelli al di sotto dei 5 anni, mentre la scarsità d’acqua, aggravata dalla siccità, può portare a un minore accesso all’acqua potabile e a un aumento delle malattie infettive. Le ricerche hanno anche rilevato che è probabile che le donne in gravidanza che vivono in condizioni di siccità abbiano figli con un peso inferiore alla nascita.

Secondo le stime dell’UNICEF, nei prossimi mesi saranno necessari 10 milioni di dollari per rispondere ai bisogni più urgenti delle comunità colpite dalla siccità in Brasile, Colombia e Perù, tra cui la distribuzione di acqua e di altre forniture essenziali, la mobilitazione di unità sanitarie e il rafforzamento della resilienza dei sistemi comunitari e dei servizi pubblici locali nelle comunità autoctone colpite.

In vista della COP29, l’UNICEF chiede ai leader di realizzare quattro azioni fondamentali per i bambini e i giovani:

Assicurare che la decisione della COP29 risponda all’impatto unico e sproporzionato dei cambiamenti climatici sui bambini.

Garantire un forte aumento dei finanziamenti per il clima a favore dei bambini, compresi quelli per l’adattamento e per le perdite e i danni.

Garantire che tutti gli NDC (Contributi Determinati a livello Nazionale) 3.0 rispondano alle esigenze dei bambini e all’impatto sproporzionato dei cambiamenti climatici su di loro.

Dare ai bambini e ai giovani la possibilità di essere presenti e di partecipare in modo significativo al processo decisionale sul clima a tutti i livelli.

“In tutte le parti del mondo, i bambini devono affrontare le conseguenze devastanti delle crisi climatiche”, ha aggiunto Russell. “Siamo a un punto cruciale. I bambini devono essere al centro dei nostri negoziati sul clima”.