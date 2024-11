Usa 2024. Miller: gli Stati Uniti sosterranno Zelensky se deciderà di negoziare con Putin

AgenPress – Gli Stati Uniti sosterranno il presidente Volodymyr Zelensky se deciderà di avviare i negoziati con Mosca. Lo ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller durante un briefing.

“Non è qualcosa in cui è appropriato per noi o per qualsiasi altro paese spingerlo. E lo sosterremmo in qualsiasi processo per cercare di assicurare una pace giusta e duratura, ma questa è in ultima analisi una sua decisione, non la nostra”, ha detto Miller .

Miller ha anche sottolineato che, secondo la Carta delle Nazioni Unite, l’Ucraina ha il diritto di mantenere i propri confini, l’integrità territoriale e la sovranità.

Ha aggiunto che gli Stati Uniti “non hanno visto alcuna indicazione” che Putin intenda “ritirare la sua richiesta di continuare a smantellare il territorio ucraino”.

“Sono certo che Putin accetterebbe una negoziazione in cui otterrebbe tutto ciò che vuole e l’Ucraina non otterrebbe nulla di ciò a cui ha diritto per legge, ma questa non è una negoziazione a cui il presidente Zelensky è interessato, né dovrebbe esserlo”.

Il 20 gennaio dell’anno prossimo, l’amministrazione di Donald Trump entrerà in carica. Gli alleati di Trump sostengono che l’Ucraina sta perdendo la guerra e, pertanto, spingere per un accordo è moralmente giusto.

Il 28 ottobre, il Financial Times (FT) ha riferito che Trump intendeva porre fine alla guerra russa in Ucraina congelandola in caso di vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi.

Trump ritiene che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe parlare con Putin, come fecero i presidenti con i leader sovietici durante la Guerra Fredda, e che l’adesione alla NATO non sia un’opzione per l’Ucraina nel breve termine.

In precedenza, il 7 novembre, Putin si era congratulato con Trump per la vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi, aggiungendo di essere pronto “a collaborare”.

Putin ha affermato che le dichiarazioni della campagna elettorale di Trump “meritano attenzione”, riferendosi all’aspirazione del repubblicano a ristabilire le relazioni con la Russia e contribuire a porre fine alla “crisi ucraina”.

Trump ha affermato che avrebbe posto fine alla guerra della Russia entro ” 24 ore ” senza elaborare come intende farlo. Alcuni resoconti e dichiarazioni della cerchia ristretta di Trump indicano che ciò potrebbe comportare pressioni sull’Ucraina affinché ceda territorio o rinunci alle sue aspirazioni alla NATO .