Maurizio Landini (Cgil): “Manovra pessima, confermiamo lo sciopero generale”

AgenPress. Il leader della Cgil dopo il confronto col governo: “Non sono disponibili a cambiare nulla, continuano a colpire lavoratori, giovani e pensionati. Non c’è niente su salari e sanità. Serve un messaggio chiaro” .

Il governo ha confermato “che quella presentata in Parlamento è la manovra: i margini sono quelli, gli spazi di modifica sono limitati dentro quella logica. Allora noi confermiamo il nostro giudizio di una pessima legge di bilancio, che non affronta e non dà un futuro al Paese”.

Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando a margine del tavolo di confronto che si è svolto a Palazzo Chigi.