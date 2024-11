Commissione Ue. I socialisti non voteranno Raffaele Fitto, la fiducia è rotta. Meloni: Signore e signori, ecco a voi il PD

AgenPress – “Raffaele Fitto non avrà i voti dei socialisti in commissione Affari Regionali, in nessun caso. Si è rotta completamente la fiducia con il Ppe, non c’è più. Non è una questione spagnola, né un problema con l’Italia o con Fitto, ma un problema con l’estrema destra. Il pacchetto dei vicepresidenti è da cinque, quelli di S&d, Renew e Ppe: noi negoziamo per quel pacchetto. Se vogliono votare Fitto con un’altra maggioranza, lo votino”.

Il no dei socialisti a Fitto ha portato a un nuovo scossone. All’interno del gruppo anche le posizioni dei dem, sulla scia dello scontro continuo da un lato con il Ppe e dall’altro con la Meloni, si sono irrigidite. Innescando nuovamente l’ira del premier italiano: “Signore e signori, ecco a voi la posizione del gruppo dei socialisti europei, nel quale la delegazione più numerosa è quella del Pd di Elly Schlein. L’Italia, secondo loro, non merita di avere una vicepresidenza della Commissione. Questi sono i vostri rappresentanti di sinistra”, ha ruggito via X la presidente del Consiglio.

“Basta favole, nel 2019 eri contro la nomina di Gentiloni a commissario europeo e organizzavi addirittura una protesta davanti a Palazzo Chigi”, ha replicato il dem Dario Nardella. Mentre Schlein ha proseguito con la linea del silenzio, sostenendo che Meloni, attaccando su Fitto, vuole distrarre l’attenzione dalla Manovra.