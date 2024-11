Usa 2024. I repubblicani si assicurano la maggioranza alla Camera. Donald Trump potrebbe avere il potere assoluto

AgenPress – I repubblicani si sono assicurati la maggioranza nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti , estendendo la loro influenza sulla camera bassa e realizzando una tripletta di governo a Washington che potrebbe dare a Donald Trump un potere assoluto per attuare il suo programma legislativo.

Un Congresso controllato dai repubblicani consentirà a Trump di completare rapidamente il suo gabinetto e gli altri ruoli di vertice nell’amministrazione e di portare avanti il ​​suo programma almeno per i prossimi due anni, anche se i democratici avranno una certa influenza con piccole maggioranze alla Camera e al Senato.

La vittoria risicata dei repubblicani della Camera è stata alimentata dalla decisiva vittoria di Trump sulla vicepresidente Kamala Harris sia nel Collegio elettorale che nel voto popolare . Rappresenta un duro colpo per il leader della minoranza Hakeem Jeffries e per i democratici, che ora non avranno praticamente alcun controllo su Trump, un uomo che hanno avvertito durante la campagna elettorale come una minaccia per la democrazia, un estremista e un fascista.

“Dobbiamo fare qualcosa per la gente, e lo faremo”, ha detto la scorsa settimana a Fox News il portavoce repubblicano della Camera, Mike Johnson . “Il presidente Trump vuole essere aggressivo. Vuole fare le cose in grande e noi ne siamo entusiasti. Ci metteremo all’attacco”.

L’appello garantisce che i repubblicani continueranno ad avere voce in capitolo in questioni chiave come i finanziamenti governativi, i negoziati sul tetto del debito e gli aiuti esteri, e sancisce la fine delle speranze dei democratici che la camera bassa possa fungere da ostacolo al programma di Trump.

I repubblicani avevano già vinto la Casa Bianca e riconquistato la maggioranza al Senato, quindi la loro vittoria alla Camera fornisce loro l’ultimo componente della loro tripletta di governo. Sebbene avranno una risicata maggioranza, i repubblicani hanno indicato che useranno la loro tripletta al massimo effetto quando il nuovo Congresso si insedierà a gennaio.