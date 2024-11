Previsioni Meteo del 16 Novembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 16 Novembre 2024.

AL NORD – Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, ma anche nebbie, foschie e nubi basse su Pianura Padana e coste adriatiche. Al pomeriggio cieli soleggiati e locali addensamenti bassi sulla Pianura Padana. In serata e in nottata nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con locali piogge sulla Liguria, stabile altrove con nebbie e foschie in pianura.

AL CENTRO – Giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e in nottata non si attendono variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli in prevalenza sereni, salvo un aumento della nuvolosità sulla Toscana settentrionale con possibili piovaschi. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, salvo nubi basse sulle vallate interne. Al pomeriggio cieli soleggiati ovunque. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

Temperature minime in lieve rialzo al Centro-Nord ed in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.