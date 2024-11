Zelensky: dobbiamo fare tutto il possibile per porre fine a questa guerra. Telefonata Scholz con Putin rischia di aprire il “vaso di Pandora”

AgenPress – L’Ucraina deve fare tutto il possibile per porre fine alla guerra attraverso mezzi diplomatici. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un’ampia intervista al canale Suspilne, nel corso della quale ha dichiarato all’emittente che non crede che il presidente russo Vladimir Putin voglia la pace, ma che piuttosto ricorrerà ai negoziati per reintegrarsi tra i paesi occidentali che lo hanno isolato dall’inizio dell’invasione su vasta scala.

“Non credo che Putin voglia affatto la pace. Ma questo non significa che non voglia sedersi con uno dei leader” per negoziare.

“Per lui distrugge l’isolamento politico che è stato costruito fin dall’inizio della guerra. E gli fa bene sedersi, parlare e non raggiungere un accordo.”

Zelensky aveva avvertito che una telefonata avvenuta quel giorno tra Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz – la prima in quasi due anni – avrebbe rischiato di aprire il “vaso di Pandora ”.

Nell’intervista rilasciata a Suspilne, Zelensky ha affermato che, in qualità di presidente, potrà negoziare seriamente solo con il presidente degli Stati Uniti, ruolo che Donald Trump non ricoprirà fino alla sua inaugurazione a gennaio.

Una condizione necessaria per i negoziati, ha aggiunto, è che l’Ucraina non resti “sola” con la Russia, poiché parlare con Putin sarebbe una “posizione perdente”.

Ha anche affermato che gli Stati Uniti non possono assumere una posizione neutrale come mediatori: “L’America deve mantenere la posizione secondo cui la Russia è un aggressore, che ha violato la nostra integrità territoriale e il diritto internazionale”.

In ogni caso, Zelensky ritiene che la guerra in Ucraina “finirà più rapidamente” sotto l’amministrazione Trump.

Zelensky ha anche detto che il Paese è “grato” per gli aiuti ricevuti, ma che non ha ancora ricevuto la metà delle armi assegnate dagli Stati Uniti.

Tra le armi prodotte internamente, il Paese sta attualmente testando quattro tipi di missili, ha affermato.

Quando gli è stato chiesto della difficile situazione in prima linea , Zelensky ha riconosciuto “lento, ma comunque progressi” da parte dei russi. Ha citato la stanchezza tra i combattenti, il ritmo lento di riempimento e equipaggiamento delle brigate, nonché i ritardi nelle consegne di armi dall’estero.

Per quanto riguarda la mobilitazione, Zelensky ha affermato che, in generale, alcune cose devono essere modificate, ma altre stanno andando come previsto, anche se c’è ancora bisogno di una maggiore mobilitazione poiché le cifre attuali non sono sufficienti.

Zelensky ha anche affermato che il Paese si aspetta attacchi combinati per tutto l’inverno, ma ritiene che l’Ucraina sia “in un’ottima posizione” per quanto riguarda i suoi sistemi di difesa aerea.

La telefonata del cancelliere tedesco Olaf Scholz con il presidente russo Vladimir Putin apre un “vaso di Pandora”, che potrebbe portare ad “altre conversazioni e altre chiamate”, ha avvertito il presidente Volodymyr Zelensky.

Scholz ha parlato con Putin per la prima volta in quasi due anni. Il cancelliere tedesco ha condannato la guerra della Russia in Ucraina, ha esortato Putin a ritirare le sue truppe e ha discusso di possibili colloqui con Kiev.

Scholz aveva informato Zelensky in anticipo della sua intenzione di chiamare Putin. Zelensky avrebbe risposto, “Questo farà solo sentire a Putin che l’isolamento sta diminuendo”, secondo Suspilne , citando una fonte non rivelata nell’ufficio presidenziale.

Zelensky ha criticato qualsiasi negoziato che potrebbe alleviare l’isolamento della Russia senza risultati significativi. “È estremamente importante che Putin allenti il ​​suo isolamento, l’isolamento della Russia, e conduca normali negoziati che non porteranno a nulla, come ha fatto per decenni”.

“Ciò ha permesso alla Russia di non cambiare nulla nella sua polizia, di non fare nulla nella sostanza, ed è esattamente questo che ha portato a questa guerra”.

Zelensky ha anche ribadito che non ci sarà alcun “Minsk-3”, facendo riferimento agli accordi di Minsk del 2014 e del 2015, che proponevano la creazione di zone autonome nelle aree occupate dalla Russia degli oblast di Donetsk e Luhansk, ma escludevano il riferimento alla Crimea occupata.

Anche il Ministero degli Esteri ucraino ha espresso preoccupazione per la telefonata Scholz-Putin, affermando che conversazioni così lunghe sono state uno strumento di cui Putin ha fatto uso per oltre 20 anni, il che gli ha ora dato la speranza di allentare il suo isolamento internazionale.

“Anche se il cancelliere tedesco non ha espresso alcuna posizione in contraddizione con quella dell’Ucraina, i colloqui con il dittatore russo non aggiungono alcun valore al raggiungimento di una pace giusta”, ha affermato il ministero in una nota.

All’inizio dell’invasione su vasta scala, Ucraina e Russia hanno tenuto dei colloqui a Istanbul nel marzo 2022, ma i negoziati sono stati infine abbandonati dopo che l’Ucraina ha ripreso il nord del paese e sono stati scoperti crimini di guerra di massa nelle aree liberate.

In un commento al Summit di pace in Ucraina tenutosi a giugno di quest’anno, Zelensky ha affermato che i colloqui di Istanbul sono falliti a causa degli “ultimatum” della parte russa.