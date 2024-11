Nasce rubrica on line “Il Parere dell’Esperto”. Faccia a faccia con il Prof. Foad Aodi: i segreti della fisiatria moderna con il “Metodo Aodi”

AgenPress. Il Centro Polispecialistico Iris Italia, diretto dal Prof. Foad Aodi, lancia una nuova rubrica settimanale dal titolo “Il Parere dell’Esperto”. La rubrica, che sarà pubblicata sul sito ufficiale del Centro e avrà una frequenza di 3-5 puntate a settimana, è dedicata a esplorare i segreti della fisiatria moderna, fornendo preziose informazioni a tutti coloro che soffrono di dolori muscoloscheletrici e patologie ortopediche. Ogni episodio offrirà un approfondimento sui più recenti sviluppi terapeutici, sulle tecniche di riabilitazione e sulle innovazioni in campo medico.

Il Prof. Foad Aodi, fisiatra di fama internazionale e docente all’università di Tor vergata in Medicia Fisica e Riabilitazione e Ortopedia Pediatrica per fisioterapisti ed infermieri leader nel settore sanitario, con oltre trent’anni di esperienza, guiderà la rubrica.

Il Prof. Aodi è conosciuto per il suo approccio innovativo e personalizzato alla medicina, incentrato sulla diagnosi accurata e sull’utilizzo di tecniche moderne, tra cui la mesoterapia antalgica, la Tecarterapia, le onde d’urto, la laserterapia e la TENS Terapia, che vengono integrate nel Metodo Aodi.

Questa rubrica offre al pubblico un’opportunità unica di apprendere direttamente dal Prof. Aodi i segreti delle sue tecniche terapeutiche, conosciute e apprezzate a livello internazionale per la loro efficacia nel trattamento delle problematiche ortopediche. Ogni puntata della rubrica esplorerà temi cruciali, come la riabilitazione della colonna vertebrale, il trattamento delle ernie del disco, delle articolazioni, dei tendini, dei muscoli e delle neuropatie periferiche, con un focus particolare sulla riduzione del ricorso a interventi chirurgici.

Il Metodo Aodi, una vera e propria rivoluzione nella fisiatria ortopedica, è stato presentato in numerosi congressi internazionali ed è diventato un punto di riferimento per medici e specialisti in 120 paesi. Questo approccio interdisciplinare integra mesoterapia antalgica, Tecnologie avanzate e fisioterapia personalizzata, e si distingue per la sua alta percentuale di successo (oltre il 90% dei pazienti ottiene risultati positivi senza necessità di interventi chirurgici salvo le indicazioni urgenti). Nei casi in cui il trattamento conservativo non sia sufficiente, il Prof. Aodi collabora con neurochirurghi e ortopedici per garantire un approccio integrato e mirato.

La rubrica non si limita a essere un semplice strumento informativo, ma rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per chi desidera scoprire soluzioni terapeutiche moderne ed efficaci. Ogni episodio sarà dedicato a rispondere alle domande frequenti del pubblico e a illustrare i trattamenti più innovativi e minimamente invasivi per il trattamento delle patologie ortopediche.

Chi è il Prof. Foad Aodi: un leader internazionale nella medicina e nella salute globale – Il Prof. Foad Aodi è una delle figure più riconosciute e rispettate nel panorama della medicina riabilitativa e ortopedica, con un’importante carriera che spazia dalla pratica clinica alla formazione accademica, dalla ricerca scientifica all’impegno sociale e culturale. Nato a Jaljulia, una cittadina araba palestinese del 48 , il Prof. Aodi ha intrapreso la sua carriera medica con determinazione, applicandosi molto in Medicina Fisica e Riabilitativa, Ortopedia e mesoterapia antalgica.

Nel 1989 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma, e successivamente consegue un Master in Ortopedia Geriatrica. Ha inoltre ricoperto ruoli di docente a contratto in diverse università italiane, tra cui l’Università della Sapienza e di Tor Vergata, dove ha insegnato fisioterapia e medicina riabilitativa, formando generazioni di fisioterapisti e infermieri.

Oltre alla sua carriera accademica, il Prof. Aodi è il fondatore e presidente dell’AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia), che rappresenta oltre 105.633 professionisti sanitari in Italia e promuove la cooperazione interculturale, l’integrazione lavorativa e la solidarietà sanitaria. Ha anche creato Uniti per Unire, un movimento internazionale che unisce diverse categorie professionali per promuovere la cooperazione interprofessionale e il dialogo tra le culture.

Il suo impegno per la salute globale è stato riconosciuto a livello internazionale. Ha contribuito con numerosi progetti alla formazione di medici e specialisti in paesi in via di sviluppo, migliorando l’accesso alla sanità nei paesi con sistemi sanitari meno avanzati.Membro del Registro Esperti e della Salute Globale della Fnomceo.

Nel corso della sua carriera, il Prof. Aodi ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui ultimamente il Premio Internazionale Athena D’Oro per l’Eccellenza nella Medicina e il Premio Eccellenze del Mediterraneo 2024, Personalità del 2021 da numerose organizzazioni internazionali che hanno celebrato il suo contributo alla salute globale e alla difesa dei diritti umani.

Un approccio integrato alla salute: il Metodo Aodi – Il Metodo Aodi si distingue per la sua personalizzazione e per la capacità di integrare diverse tecniche terapeutiche moderne, come la mesoterapia, la Tecarterapia, il laser, e le onde d’urto che vengono applicate in combinazione a giorni alterni in base alla patologia escludendo le controindicazioni. Ciò consente ai pazienti di affrontare efficacemente le problematiche ortopediche e muscoloscheletriche senza dover ricorrere a trattamenti invasivi. Il Prof. Aodi ha sviluppato questo metodo integrando le conoscenze più avanzate della medicina Fisica e Riabilitazione ed ortopedica con una visione globale della salute del paziente, che include anche la collaborazione con neurologi, reumatologi, chirurghi e altri specialisti compreso i fisioterapisti ,logopedisti, podologi, dietisti e psicologici che fanno un lavoro importante

Perché seguire “Il Parere dell’Esperto”? – Ogni episodio della rubrica offrirà informazioni pratiche e scientifiche per chi desidera migliorare la propria salute muscoloscheletrica, approfondire le patologie ortopediche e scoprire come il Metodo Aodi possa migliorare la qualità della vita di chi soffre di dolori e disagi fisici, senza ricorrere a interventi chirurgici .

“Il Parere dell’Esperto” è quindi una risorsa fondamentale per tutti coloro che vogliono apprendere soluzioni terapeutiche moderne, trovare risposte a domande comuni e scoprire come affrontare le patologie ortopediche in modo innovativo e sicuro.

Saranno inserite nei prossimi giorni, lo comunica la Direzione del Centro Polispecialistico Iris Italia, altre rubriche specializzate, tra cui quella coordinata dal Dott. Nadir Aodi, Podologo e amministratore unico della struttura. Alla realizzazione dei video collabora anche la Scuola Unione per l’Italia, che porta avanti un ambizioso progetto di divulgazione culturale e scientifica, con grande impegno nel mondo della sanità.

Nella sua attività di medico e giornalista esperto di sanità globale e divulgatore scientifico internazionale, il Prof. Aodi interagisce con più di 55 media, tra televisioni e radio, e dall’inizio della pandemia è il punto di riferimento per l’informazione medico scientifica all’interno di varie specializzazioni, con il suo ruolo di fondatore e leader dell’Unione Medica EuroMediterranea (Umem).

Costante il suo impegno nella comunicazione internazionale internazionale, Aodi è ambasciatore della sanità e della cultura italiana, a difesa dei diritti dei professionisti sanitari nonché della condivisione e della collaborazione all’interno delle varie branche della medicina.