Roma. Piazza del Popolo diventa il villaggio della prevenzione

Visite specialistiche gratuite per tutti

AgenPress. Campus Salute, associazione riconosciuta dal Consiglio economico e sociale ONU, porta a Roma un’ondata di solidarietà con il suo villaggio medico itinerante, offrendo visite specialistiche gratuite per tutti.

Per quattro giorni, grazie al sostegno di ASL Roma 1, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Regione Lazio, Comune di Roma e Ordine dei Medici OMCeO di Roma, piazza del Popolo si trasformerà in un polo sanitario d’eccellenza, dove cittadini di tutte le età potranno accedere alla prevenzione in diversi ambiti: endocrinologia, cardiologia, ginecologia, ortopedia, fisioterapia, nutrizione e senologia, con medici volontari a disposizione per offrire consulenze e consigli personalizzati.

Il programma e tutti i dettagli saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà mercoledì 20 novembre alle ore 11.30 presso Fondazione Creativi Italiani – Piazza della Libertà, 4 – Roma

Una opportunità per tutti. Dal 2010 ad oggi, Campus Salute ha erogato oltre 150mila visite gratuite, raggiungendo 10 regioni italiane e arrivando persino in Serbia. Quest’anno, grazie al sostegno di associazioni, aziende e di ASL Roma 1, Regione Lazio, Comune di Roma e Ordine dei Medici di Roma, l’iniziativa si arricchisce di nuove collaborazioni e di un programma ancora più ricco. Dietro Campus Salute, c’è la passione e l’impegno di Pasquale Riccio, presidente dell’associazione e figura di riferimento nel mondo del terzo settore.

Oltre alle visite mediche, il Campus Salute ospiterà anche eventi solidali e sportivi come il Festival della Letteratura Sportiva, un’occasione per coniugare benessere fisico e culturale.