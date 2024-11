Germania, Sardone (Lega), zone a rischio per ebrei e omosessuali è punto di non ritorno

AgenPress. “Se il capo della Polizia a Berlino invita ebrei e omosessuali a fare attenzione a certe aree a maggioranza islamica vuol dire che siamo a un punto di non ritorno.

L’islamizzazione delle città europee è un dato di fatto, nonostante il silenzio-assenso della sinistra che chiude gli occhi di fronte a violenze, slogan indegni, donne sottomesse per non perdere il sostegno elettorale delle comunità islamiche.

Anche in Italia è cosi, basta vedere l’atteggiamento di Pd e compagni che fanno linciaggio strumentale sulle parole di Valditara. La cosa più imbarazzante è che mentre in determinati quartieri lo Stato non esiste più e la polizia si piega ai fondamentalisti, a Bruxelles e Strasburgo si discute più di islamofobia che del pericolo estremismo islamico.

Ci sono ghetti in Europa che non hanno più aspetti europei e ciò che preoccupa è che ci stiamo abituando a una regressione evidente sulla tolleranza tra religioni, difesa dei valori occidentali e dei diritti delle donne”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, consigliere comunale Lega a Milano.