Papa Francesco ha deciso di essere sepolto in una semplice bara di legno

AgenPress. Papa Francesco ha deciso che una semplice bara di legno sarà sufficiente quando arriverà il momento del suo funerale. Il Papa abbandonerà la secolare pratica di seppellire il Pontefice in tre bare affiancate, fatte di cipresso, piombo e quercia. Le tre bare vengono tradizionalmente utilizzate per la sepoltura per chiudere ermeticamente il corpo del pontefice.

Inoltre, il corpo di Papa Francesco non sarà esposto su una piattaforma rialzata nella Basilica di San Pietro, come avveniva con i suoi predecessori. I visitatori potranno rendere omaggio, ma il suo corpo rimarrà all’interno della bara, con il coperchio chiuso.

Già l’anno scorso il Francesco aveva detto di voler semplificare le magnifiche cerimonie organizzate per i funerali dei suoi predecessori. Diventerà anche il primo Papa ad essere sepolto fuori dal Vaticano. Invece di essere sepolto nella Basilica di San Pietro, dove riposano 91 pontefici, Francesco preferisce la Basilica della Vergine Maria a Roma, perché dedicata alla Vergine Maria.