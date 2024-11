Egitto. Italiano arrestato per contenuti pubblicati su Facebook. E’ detenuto presso una struttura nota anche alle autorità italiane

AgenPress – “Il motivo dell’arresto non è chiaro, si tratterebbe di qualcosa legato a contenuti su Facebook ma non abbiamo il capo di imputazione”. E’ quanto afferma in una video intervista al Corriere dell’Umbria l’avvocato Alessandro Russo, legale della madre di Elanain Sharif, 44enne nato in Egitto ma cittadino italiano, di cui si sono “perse le tracce dal 9 novembre” dopo essere stato fermato dalle autorità egiziane al suo arrivo dall’Italia. La Farnesina sta seguendo il caso con la massima attenzione.

“Sharif, che vive a Terni, era arrivato quel giorno al Cairo con la madre. E’ stato fermato dalle autorità e trattenuto a lungo negli uffici e poi la madre lo ha visto uscire con le manette ai polsi. Al suo arrivo gli è stato sequestrato il passaporto italiano e le procedure di arresto sono state effettuate utilizzando solo quello egiziano”. Il legale aggiunge che l’uomo è stato portato prima nel carcere della capitale. “E’ stato lì per alcuni giorni, in condizioni inumane: senza potere dormire, poteva stendersi solo per mezzora. La madre l’ha visto una sola una volta per pochi minuti”. La signora ha poi saputo che il figlio è stato trasferito nel carcere di Alessandria d’Egitto.

Sharif è detenuto presso una struttura egiziana nota anche alle autorità italiane, riferisce la Farnesina ribadendo che l’ambasciata d’Italia al Cairo, in stretto coordinamento con il ministero, sta seguendo con la massima attenzione il caso. La sede, viene assicurato ancora, mantiene costanti contatti con la madre e con il legale ed ha da subito chiesto l’autorizzazione ad effettuare quanto prima una visita consolare.

A quanto si apprende, essendo anche cittadino italiano, Sharif aveva scelto di rientrare in Egitto col passaporto egiziano, e anche per questo è stata più lenta la procedura per una visita consolare.