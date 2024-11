Kiev. Areonautica militare. La Russia avrebbe lanciato un missile balistico intercontinentale contro l’Ucraina

AgenPress – La Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale (ICBM) contro Dnipro, nell’Ucraina orientale, la mattina del 21 novembre, ha riferito l’aeronautica militare di Kiev.

Se confermata, sarebbe la prima volta che il Cremlino utilizza un’arma del genere in un attacco all’Ucraina .

Nelle prime ore del 21 novembre è suonato l’allerta aerea in tutto il Paese a causa della minaccia di missili balistici e, in seguito, il lancio di diversi bombardieri russi Tu-95MS .

Secondo l’Aeronautica militare ucraina, l’attacco ha preso di mira la città di Dnipro utilizzando diversi tipi di missili.

“In particolare, un missile balistico intercontinentale è stato lanciato dalla regione di Astrakhan della Federazione Russa, un missile aerobalistico Kh-47M2 ‘Kinzhal’ da un caccia MiG-31K è stato lanciato dalla regione di Tambov e sette missili da crociera Kh-101 sono stati lanciati da bombardieri strategici Tu-95MS”, si legge nel rapporto.

Il rapporto non ha specificato che tipo di ICBM è stato lanciato. L’Oblast di Astrakhan si trova nella Russia meridionale, a oltre 700 chilometri (435 miglia) a est di Dnipro. La regione confina con il Kazakistan, la Repubblica di Kalmykia in Russia, l’Oblast di Volgograd e il Mar Caspio.

Un’impresa industriale è stata danneggiata e sono scoppiati due incendi in città, ha detto il governatore Serhii Lysak . Un centro di riabilitazione per persone con disabilità è stato danneggiato nell’attacco, ha detto il sindaco Borys Filatov.

Si ritiene che almeno due persone siano rimaste ferite. L’aeronautica militare ucraina ha affermato che sei missili Kh-101 sarebbero stati abbattuti, ma non ha specificato se il missile balistico intercontinentale segnalato abbia causato danni a Dnipro.

La Russia utilizza regolarmente missili balistici a corto e corto raggio negli attacchi aerei contro l’Ucraina, ma i missili balistici intercontinentali sono molto più grandi, possono essere equipaggiati con carichi nucleari e sono progettati per colpire obiettivi a distanze molto maggiori.

I missili balistici sono azionati da razzi e vengono lanciati in alta quota nell’atmosfera prima di ricadere sul bersaglio.

Vengono guidati solo durante le fasi iniziali del lancio, quindi possono essere meno precisi dei missili da crociera, ma hanno il vantaggio di raggiungere velocità incredibilmente elevate, a volte superiori ai 3.200 chilometri orari , mentre si avvicinano ai loro obiettivi.

Un aspetto fondamentale è che i missili balistici hanno una gittata molto lunga: da circa 1.000 chilometri fino a oltre 5.000 chilometri nel caso dei missili balistici intercontinentali.

Finora, la Russia ha utilizzato diversi modelli di missili balistici a corto raggio, tra cui l’Iskander e il Kinzhal. A causa della loro elevata velocità, solo alcuni sistemi di difesa aerea sono in grado di abbatterli, tra cui il sistema Patriot di fabbricazione statunitense.

Ciò non è ancora stato confermato, ma il 20 novembre i media ucraini hanno riferito che la Russia si stava preparando a testare, o lanciare, un missile balistico intercontinentale a medio raggio RS-26 Rubezh .

Si dice che il Rubezh abbia una gittata fino a 6.000 chilometri e possa trasportare quattro testate, ciascuna con un carico utile stimato di 0,3 megatoni.

Se confermato, significherebbe che il lancio non ha avuto “praticamente alcun valore militare”, ha detto al Kyiv Independent Fabian Hoffmann , esperto di difesa e ricercatore presso l’Università di Oslo.

Sottolinea che non risulta che la Russia possieda una testata non nucleare per il Rubezh, il che significa che è probabile che trasportasse un “simulatore di peso, invece di una testata”.

Hoffman aggiunge che il Rubezh è equipaggiato con un carico utile MIRV , che sta per Multiple Independent Reentry Vehicles. Le presunte riprese dell’attacco mostrano più proiettili che colpiscono il suolo, ma senza le grandi esplosioni normalmente associate ai missili o ai carichi utili convenzionali. “Quindi questo attacco non ha finalità militari, ma puramente politiche”.