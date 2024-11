Israele. Ministro Difesa Israel Katz dichiara la fine della detenzione amministrativa contro i coloni della Cisgiordania

AgenPress – Il nuovo ministro della Difesa Israel Katz ha annunciato la fine degli ordini di detenzione amministrativa per i coloni della Cisgiordania, il che significa che Israele utilizzerà la controversa politica di trattenere i sospettati senza accusa solo nei confronti dei sospettati di terrorismo palestinesi.

Sebbene la pratica sia principalmente impiegata contro i palestinesi, è usata anche contro alcuni ebrei israeliani estremisti, il che ha attirato crescenti critiche al partito al governo Likud da parte dei membri della coalizione di estrema destra. La misura prevede che gli individui siano trattenuti senza accusa per un massimo di sei mesi alla volta. Le detenzioni possono essere rinnovate indefinitamente, consentendo al contempo ai procuratori militari di impedire ai sospettati di poter vedere le prove contro di loro.

“In una realtà in cui l’insediamento ebraico in Giudea e Samaria è soggetto a gravi minacce terroristiche palestinesi e vengono prese ingiustificate sanzioni internazionali contro i coloni, non è appropriato che lo Stato di Israele prenda una misura così severa contro la popolazione degli insediamenti”, ha affermato Katz in una dichiarazione, riferendosi alla Cisgiordania con il suo nome biblico.

Katz ha incontrato questa settimana il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e gli ha detto di aver deciso di “interrompere l’uso di ordini di detenzione amministrativa contro i coloni ebrei in Giudea e Samaria, e gli ha chiesto di mettere in atto strumenti alternativi”, ha affermato l’ufficio di Katz.

Secondo quanto riferito, lo Shin Bet ha messo in guardia contro la mossa , con Bar che a giugno ha affermato che vietare la misura contro gli israeliani “comporterebbe un danno immediato, grave e serio alla sicurezza dello Stato” nei casi in cui vi siano chiare informazioni che un sospettato possa compiere un attacco terroristico.

Le politiche di detenzione amministrativa consentono al Ministero della Difesa di trattenere i sospettati senza accuse, mentre gli ordini restrittivi amministrativi impediscono loro di visitare determinate aree o di comunicare con determinate persone. Lo strumento è in genere utilizzato quando le autorità hanno informazioni che collegano un sospettato a un crimine ma non hanno prove sufficienti per far sì che le accuse siano valide in un tribunale.

Secondo i dati dell’Israel Prison Service, attualmente più di 3.400 persone, la maggior parte delle quali palestinesi, sono trattenute in detenzione amministrativa.

In totale sono stati emessi 16 ordini di detenzione amministrativa nei confronti di ebrei israeliani sotto l’egida dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, e sette di loro sono ancora trattenuti.

Katz ha affermato che “se c’è il sospetto di atti criminali, i colpevoli possono essere perseguiti e, in caso contrario, possono essere adottate altre misure preventive oltre agli ordini di detenzione amministrativa”.

“Condanno qualsiasi fenomeno di violenza contro i palestinesi e il farsi giustizia da soli, e faccio appello anche alla leadership degli insediamenti affinché assuma pubblicamente una posizione analoga ed esprima una posizione inequivocabile sulla questione”, ha aggiunto il ministro.

La violenza dei coloni è aumentata dopo l’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud. Le autorità israeliane arrestano raramente gli autori ebrei in tali attacchi. Alcuni gruppi per i diritti umani lamentano che le condanne siano ancora più insolite e che la stragrande maggioranza delle accuse in questo tipo di attacchi vengano ritirate.

La decisione del ministro della Difesa è stata accolta con favore dai politici di destra, con il ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra Itamar Ben Gvir, un ex attivista dei coloni precedentemente condannato per reati legati al terrorismo, che ha definito la mossa “una notizia importante e grandiosa… Questa è una correzione di molti anni di maltrattamenti e giustizia per coloro che amano la terra”.

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, un sostenitore degli insediamenti, ha affermato che Katz “ha eliminato la discriminazione di lunga data contro i coloni in Giudea e Samaria e ha posto fine all’ingiustizia in cui i coloni erano cittadini di seconda classe e contro di loro venivano applicate misure draconiane e antidemocratiche che calpestavano i loro diritti, misure che non vengono applicate a nessun’altra popolazione nello Stato di Israele, ad eccezione dei terroristi e dei nemici pericolosi”.