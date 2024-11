Zelensky. Siamo pronti a perseguire la restituzione diplomatica della Crimea per evitare spargimenti di sangue

AgenPress – L’Ucraina è pronta a perseguire la restituzione della Crimea annessa dalla Russia attraverso mezzi diplomatici piuttosto che sul campo di battaglia per evitare la perdita di “decine di migliaia” di vite ucraine. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Fox News.

“Stavo già dicendo che siamo pronti a riportare indietro la Crimea diplomaticamente”, ha detto Zelensky, sottolineando che l’Ucraina non poteva permettersi di spendere “decine di migliaia di persone affinché perissero per il ritorno della Crimea”.

Si stima che la Russia abbia installato oltre 200 basi militari sulla penisola dall’annessione della Crimea nel 2014 .

Alla domanda se avrebbe accettato un accordo di pace che prevedesse la cessione di territorio da parte dell’Ucraina alla Russia, Zelensky ha ribadito che, sebbene l’Ucraina non abbia attualmente la forza militare per respingere le truppe russe dalla Crimea e dalla parte orientale del Paese, non riconoscerebbe il controllo russo su alcun territorio ucraino confiscato dal 2014.

“Non possiamo legalmente riconoscere alcun territorio occupato dell’Ucraina come russo. Si tratta di quei territori … occupati da Putin prima dell’invasione su vasta scala, dal 2014”, ha detto Zelensky.

Mentre Kiev ha respinto categoricamente le condizioni di Putin per porre fine alla guerra, che includono l’abbandono da parte dell’Ucraina delle sue ambizioni di entrare nella NATO e la cessione a Mosca di quattro delle sue regioni nella loro interezza, si pensa sempre più che qualsiasi accordo congelerebbe il conflitto lungo le attuali linee del fronte, lasciando circa il 20% del territorio ucraino sotto il controllo russo.

Tuttavia, dopo che un rapporto della Reuters di mercoledì suggeriva che Putin potrebbe “ampiamente accettare” di congelare il conflitto lungo le linee del fronte esistenti durante le discussioni sul cessate il fuoco con il presidente degli Stati Uniti in arrivo Donald Trump, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che la Russia non accetterà un congelamento e continuerà i suoi sforzi per “raggiungere i nostri obiettivi, che sono ben noti a tutti”.