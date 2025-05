UNICEF/Ucraina: terribili attacchi uccidono tre bambini e ne feriscono almeno 13

Dichiarazione di Munir Mammadzade, Rappresentante dell’UNICEF in Ucraina

AgenPress. “Sono sconvolto dalle notizie di tre bambini uccisi a Zhytomyr e di almeno 13 bambini feriti in diverse aree a causa degli attacchi mortali che hanno colpito l’Ucraina negli ultimi tre giorni.

Le nostre più sentite condoglianze vanno alle loro famiglie e ai loro cari. L’UNICEF e i suoi partner continuano a fornire sostegno d’emergenza alle comunità colpite dagli attacchi.

Da gennaio ad aprile 2025, secondo i dati verificati dalle Nazioni Unite, più di 220 bambini sono stati uccisi o feriti in attacchi – circa il 40% in più rispetto al numero di vittime tra i bambini riportate nello stesso periodo dello scorso anno. Questo include l’attacco più letale per i bambini dall’escalation della guerra, quando un missile balistico è esploso sopra un parco giochi a Kryvyi Rih il mese scorso.

Poiché gli attacchi continuano a far accrescere le vittime tra i bambini, temiamo che altre giovani vite vengano devastate. Quest’ultima serie di attacchi ha colpito diverse regioni del Paese, comprese quelle lontane dalla linea del fronte: un altro brutale promemoria del fatto che in Ucraina nessun luogo è sicuro per i bambini.

I bambini ucraini hanno sofferto per troppo tempo. Quanti altri futuri devono essere rubati? Violenza insensata e la perdita di giovani vite devono finire. Gli attacchi alle aree civili devono finire. I bambini devono essere sempre protetti. Soprattutto, i bambini hanno bisogno che finisca questa guerra”.