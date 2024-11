Angela Merkel preoccupata per il ruolo di Elon Musk negli Usa. “Putin non è amico dell’Europa. Vuole la Russia potente”

AgenPress – Angela Merkel, che nel suo nuovo libro di memorie esprime timori per l’ordine democratico occidentale con Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, ha anche espresso profonde preoccupazioni circa il ruolo sproporzionato che Elon Musk potrà svolgere nell’amministrazione Trump.

L’ex cancelliera tedesca, che durante il primo mandato di Trump si è vista attribuire da alcuni osservatori il titolo di “leader del mondo libero”, solitamente riservato ai presidenti degli Stati Uniti, ha affermato che 16 anni al potere le hanno insegnato che gli interessi economici e politici devono essere mantenuti in un delicato equilibrio.

Alla domanda della rivista Der Spiegel in un’intervista se la sfida posta da Trump fosse aumentata da quando è stato eletto per la prima volta nel 2016, Merkel ha risposto: “C’è ora un’alleanza visibile tra lui e le grandi aziende della Silicon Valley che hanno un enorme potere attraverso il capitale”.

Musk, che sta consigliando Trump per il suo secondo mandato, è stato incaricato dal presidente eletto di guidare un dipartimento di efficienza governativa di nuova creazione insieme a Vivek Ramaswamy . Merkel ha affermato che gli intrighi finanziari del capo di SpaceX e Tesla hanno reso tale nomina altamente problematica.

“Se una persona come lui è il proprietario del 60% di tutti i satelliti in orbita nello spazio, allora questo deve essere un problema enorme per noi, insieme alle questioni politiche. La politica deve determinare l’equilibrio sociale tra i potenti e i cittadini comuni”.

A proposito di piattaforme di social media come X di Musk, Merkel ha affermato: “È importante controbilanciare il clamore sui social media, come quello suscitato dall’AfD in questo Paese”, riferendosi al partito di estrema destra Alternative für Deutschland , che ora si classifica al secondo posto nei sondaggi d’opinione prima delle elezioni anticipate del 23 febbraio .

Merkel ha ammesso di aver sostenuto Hillary Clinton e Kamala Harris nel loro tentativo, poi fallito, di vincere la presidenza contro Trump e ha affermato che le loro sconfitte l’hanno riempita di tristezza.

Riguardo a Putin, Merkel ha dovuto affrontare forti critiche da quando ha lasciato l’incarico per non essere riuscita a stabilire chiare linee rosse con lui e aver reso la Germania fin troppo dipendente dal gas russo .

“Io conoscevo molto bene le intenzioni di Putin. Sapevo che non avevamo a che fare con un amico dell’Europa. La questione era solo come reagire. La mia risposta non è stata di non avere più alcun rapporto con Putin, ma piuttosto di cercare di impedire l’invasione dell’Ucraina attraverso colloqui, a volte anche molto polemici nei quali non ho usato alcun giro di parole”, ha detto al Corriere della Sera.

“Per un certo periodo ha funzionato. Con l’inizio della guerra russa contro l’Ucraina, la situazione è fondamentalmente cambiata”. “Le nostre vedute erano diametralmente opposte. Putin cercava di fare della Russia di nuovo una grande potenza. Ma non era in grado di farlo sul piano economico, attraverso il benessere per tutti. Ci ha invece provato con i metodi imparati nel Kgb, attraverso la forza militare e il nazionalismo. Così molte delle speranze che avevamo nel 1990, che la Russia prendesse gradualmente la strada della democratizzazione, non si sono avverate”.

Perché, le viene chiesto, nel 2015, un anno dopo l’annessione della Crimea, non ha bloccato il progetto del gasdotto Nord Stream 2? “Consideravo mio compito assicurare che l’economia tedesca potesse sfruttare la possibilità di avere gas a buon mercato. E vediamo oggi quali conseguenze hanno per la Germania gli alti costi dell’energia. Inoltre, per ragioni politiche volevo mantenere rapporti economici con la Russia perché anche quel Paese potesse partecipare al benessere”.