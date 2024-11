Usa. Austin: le truppe nordcoreane entreranno presto in combattimento contro l’Ucraina

AgenPress – Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha dichiarato che si prevede che migliaia di soldati nordcoreani attualmente di stanza in Russia entreranno presto in combattimento contro l’Ucraina.

Durante una visita alle isole Figi, Austin ha affermato che si ritiene che circa 10.000 soldati nordcoreani si trovino nella regione russa di Kursk, vicino al confine con l’Ucraina, dove vengono integrati nelle formazioni militari russe.

” In base all’addestramento ricevuto e al modo in cui sono stati integrati nelle formazioni russe, mi aspetto di vederli presto impegnati in combattimento “, ha detto Austin ai giornalisti.

Ha aggiunto che non ci sono ancora state “segnalazioni significative” di truppe nordcoreane impegnate attivamente in combattimenti.

Giovedì, funzionari sudcoreani e un gruppo di ricerca hanno affermato che la Russia ha fornito alla Corea del Nord petrolio, missili antiaerei e assistenza economica in cambio di truppe, un’affermazione sostenuta sia da Washington che da Seul.

L’Ucraina ha avvertito che la Russia, sostenuta dai soldati nordcoreani, ha radunato un esercito di 50.000 uomini per riconquistare parti della regione di confine conquistate dalle forze ucraine.

Le truppe ucraine hanno conquistato parti di Kursk in un’offensiva a sorpresa ad agosto, nonostante le loro forze rimanessero pesantemente concentrate nella regione di Donetsk, che è stata al centro di quasi tre anni di combattimenti.