Il Consiglio europeo dà il via libera al bilancio annuale dell’UE per il 2025

AgenPress. Oggi il Consiglio ha approvato il testo congiunto sul bilancio generale dell’UE per il 2025. Il testo congiunto è stato concordato nei negoziati con il Parlamento europeo il 16 novembre 2024.

Gli impegni totali sono fissati a 192.768,6 milioni di euro e i pagamenti totali a 149.615,7 milioni di euro, esclusi gli stanziamenti previsti per strumenti speciali al di fuori del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (QFP).

Quest’anno sono stati stanziati 800,5 milioni di euro entro i limiti di spesa dell’attuale QFP, consentendo all’UE di reagire a esigenze impreviste.

Gli impegni sono promesse giuridicamente vincolanti di spendere denaro in attività che vengono implementate nell’arco di diversi anni finanziari.

I pagamenti coprono le spese derivanti da impegni assunti nel bilancio dell’UE durante l’esercizio finanziario in corso o quelli precedenti.

Il bilancio dell’UE per il 2025 ammonta a 199.438,4 milioni di euro in impegni totali e a 155.209,3 milioni di euro in pagamenti totali, inclusi gli stanziamenti previsti per strumenti speciali al di fuori del QFP .

L’adozione del bilancio sarà dichiarata dal Parlamento europeo una volta che avrà approvato anche il testo congiunto. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi 14 giorni per approvare formalmente l’accordo raggiunto il 16 novembre.

La Commissione, nel suo progetto di bilancio iniziale per il 2025, adottato formalmente il 12 luglio 2024, ha fissato gli impegni totali a 193.046,9 milioni di euro e i pagamenti totali a 147.090,5 milioni di euro, esclusi gli stanziamenti previsti per strumenti speciali al di fuori del QFP.

Il Consiglio, nella posizione adottata il 13 settembre 2024, ha fissato il totale degli impegni a 191.527,0 milioni di euro e il totale dei pagamenti a 146.214,6 milioni di euro, esclusi gli stanziamenti previsti per strumenti speciali al di fuori del QFP.

Il Parlamento europeo, negli emendamenti adottati il ​​23 ottobre 2024, ha fissato gli impegni totali a 194.282,3 milioni di euro e i pagamenti totali a 147.895,5 milioni di euro, esclusi gli stanziamenti previsti per strumenti speciali al di fuori del QFP.

Il 10 ottobre 2024 la Commissione ha adottato una lettera rettificativa al progetto di bilancio generale che riduce il livello degli impegni di 303 milioni di euro e aumenta il livello dei pagamenti di 2,657 milioni di euro.

Dopo che il Parlamento europeo ha adottato i suoi emendamenti al progetto di bilancio, il Consiglio ha dichiarato il suo disaccordo con le proposte del Parlamento. Di conseguenza è stata convocata una riunione del Comitato di conciliazione. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul bilancio annuale dell’UE per il 2025 il 16 novembre 2024. Il bilancio è stato adottato oggi a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

Il comitato di conciliazione è composto dai rappresentanti dei 27 Stati membri e da 27 membri del Parlamento europeo; la Commissione svolge il ruolo di mediatore imparziale, cercando di conciliare le posizioni dei due rami dell’autorità di bilancio.

Si tratta del quinto bilancio annuale nell’ambito del bilancio a lungo termine dell’UE, il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027. Il bilancio 2025 è completato da azioni a sostegno della ripresa dal COVID-19 nell’ambito di NextGenerationEU, il piano dell’UE per la ripresa dalla pandemia.