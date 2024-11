Leonardo Maria Del Vecchio alla cena del G7 a Fiuggi

AgenPress. Fiuggi, simbolo della tradizione e della qualità italiana, è stata ieri sera il suggestivo scenario di una cena esclusiva in occasione del G7, un evento che ha riunito figure di primo piano del panorama politico, economico e industriale. Tra i partecipanti, Leonardo Maria Del Vecchio, a capo di LMDV Capital, portavoce di un impegno concreto per la valorizzazione delle eccellenze italiane.

Da sempre punto di riferimento per il turismo termale, Fiuggi rappresenta un patrimonio unico legato alla storia e al benessere. LMDV Capital, che ha acquisito il 72,5% della Società Acqua e Terme Fiuggi a giugno 2024, ha segnato l’inizio di un percorso di rilancio che guarda non solo al prodotto ma anche al territorio che lo circonda. Con la presidenza di Leonardo Maria Del Vecchio, il brand ha intrapreso una strategia di rafforzamento del legame con le sue radici italiane, puntando al contempo all’espansione sui mercati internazionali per diventare ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo.

“Fiuggi è una realtà che incarna il meglio dell’Italia: un equilibrio tra storia, territorio e qualità che merita di essere conosciuto e apprezzato a livello globale – ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio –. Come presidente di Acqua Fiuggi, credo fermamente che il rilancio di un marchio storico passi anche da un impegno costante verso il territorio e le sue potenzialità. Ringrazio il Governo per l’attenzione e il supporto nel promuovere occasioni come questa, che permettono all’Italia di mostrare il meglio di sé sul palcoscenico internazionale“.

La cena del G7, tenutasi proprio a Fiuggi, è stata un’occasione per sottolineare il valore delle eccellenze italiane e il ruolo strategico del territorio nello scenario globale. Con le sue radici che risalgono al Medioevo, Fiuggi si distingue per la qualità delle sue acque e per la capacità di rappresentare un’Italia autentica e innovativa al tempo stesso.