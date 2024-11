Netanyahu: “Approvato accordo di cessate il fuoco con il Libano”

AgenPress. Secondo i media israeliani è stato approvato un accordo di cessate il fuoco con il Libano. L’accordo dovrebbe entrare in vigore oggi.

“La durata di questo accordo dipenderà da ciò che succederà sul terreno”, ha annunciato Netanyahu in un discorso alla nazione.

“Se Hezbollah viola l’accordo e tenterà di armarsi, colpiremo. Se tenterà di ricostruire infrastrutture terroristiche vicino al confine, colpiremo. Se lancerà razzi, se scaverà tunnel, se porterà un camion con missili, colpiremo”, ha dichiarato il premier israeliano.

L’accordo prevede che le truppe israeliane si ritirino dal Libano meridionale e che l’esercito libanese si schieri nell’area – che è una roccaforte di Hezbollah – entro 60 giorni. Hezbollah metterà fine alla sua presenza armata lungo il confine a sud del fiume Litani.

L’accordo con il Libano preserverà la libertà di Israele di operare lì in modo difensivo per eliminare le minacce di Hezbollah e consentire ai residenti sfollati di tornare in sicurezza alle loro case nel nord di Israele.