Al via a Ostia l’iniziativa solidale delle Giornate della Vista. Visite oculistiche gratuite donando occhiali a chi ne avesse bisogno

AgenPress. Termina ad Ostia il tour 2024 dedicato alla salute oculare della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia partito a gennaio con la tappa di Catanzaro. Con undici città in dodici mesi. L’iniziativa ha offerto accesso sostenibile alle visite oculistiche alle persone più svantaggiate. La Fondazione si occupa di effettuare visite oculistiche a titolo gratuito, donando occhiali da vista a chi ne avesse bisogno.

L’iniziativa è rivolta alle persone fragili individuate dalle associazioni territoriali coinvolte nel progetto. La tappa sul litorale laziale, con il patrocinio della Camera dei Deputati, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Lazio, del Comune di Roma municipio X, si svolge dal 27 novembre al 10 dicembre presso la Casa dell’Amicizia in via Domenico Baffigo 7 ed è messa a disposizione dalla Comunità di Sant’ Egidio, partner principale in tutte le cliniche e le iniziative organizzate dalla Fondazione.

La clinica è stata inaugurata alla presenza del Presidente del Municipio X Mario Falconi, dell’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio X, Denise Lancia, dell’Amministratore Delegato della Comunità di Sant’Egidio, Stefano Carmenati, del responsabile delle relazioni istituzionali della Comunità di Sant’Egidio, Sergio Rivabene, da Padre Riccardo Mensuali, Rettore della chiesa di Santa Maria Stella Maris di Ostia e di Stefano Natali, coordinatore per Ostia della Comunità di Sant’Egidio. Una clinica oculistica è stata allestita con la strumentazione tecnica fornita da Essilor per l’occasione, grazie alla quale, con il supporto di importanti associazioni quali Comunità di Sant’ Egidio, Caritas, Società Cooperativa Sociale La Nuova Arca, Family Center, oltre 600 persone potranno essere visitate.

La scelta della città di Ostia denota l’importanza di essere presenti in un’area in cui le nuove povertà sono una realtà purtroppo molto importante e che spesso viene rappresentata come un set cinematografico e folkloristico. Le periferie, in realtà, presentano ed amplificano tutti i problemi del paese Italia ai quali la Fondazione cerca di dare il suo contributo facendo la sua parte in merito alla vista dei più fragili. Per l’occasione si sono unite alcune eccellenze dell’oculistica romana per costituire uno staff medico dall’elevata professionalità e competenza: il team vede infatti la collaborazione del Dott. Domenico Schiano, IRCCS Fondazione G.B. Bietti, del Prof. Leopoldo Spadea, Direttore della “U.O.C. Oftalmologia – Clinica Oculistica” del Policlinico Umberto I di Roma e del Prof. Gianluca Manni, Responsabile Programma aziendale Trattamento del Glaucoma Università di Roma Tor Vergata.

Subito dopo la visita medica, gli ottici di GrandVision e Salmoiraghi & Viganò, individueranno la migliore soluzione visiva in base alla prescrizione. “Siamo ancora una volta contenti di poter supportare le Giornate della Vista,- afferma Stefano Carmenati, Amministratore della Comunità di Sant’Egidio – In questo tempo difficile di crisi economica, che vede un generale impoverimento di tante famiglie italiane, c’è davvero bisogno di promuovere reti di solidarietà, che sostengano chi è più povero e in difficoltà. Il diritto alla salute e alla cura è un diritto fondamentale, che deve essere sempre reso possibile.

Dal mese di ottobre 2023 è presente una postazione oculistica stabile della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia all’interno del Hub Salute gestito da Sant’Egidio sito in Trastevere in via di San Gallicano 25, una realtà di vicinanza concreta verso chi è più fragile Solo grazie alla collaborazione di diverse realtà si può restituire la speranza a tanti e costruire un presente migliore” “Per noi il fattore critico di successo è fare rete, costruire una rete solidale dedicata alla vista delle persone più svantaggiate – afferma Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione OneSight Essilor Luxottica Italia – La nostra proposta, le nostre iniziative sono rivolte ai professionisti della vista, al mondo del terzo settore, alle istituzioni politiche, religiose e consiste nell’invito a fare rete e realizzarle insieme, perché senza un intervento sistemico le persone fragili saranno sempre meno in grado di accedere a visite, esami, ausili e vedranno inesorabilmente peggiorare la propria vita e la capacità di inclusione sociale, paradossalmente con un costo sociale collettivo crescente.

Consideriamo molto importante – continua il Rendina – aver realizzato e continuare a sviluppare una rete solidale che nei suoi primi due anni di attività ha visto la collaborazione di oltre 600 oculisti ed ortottisti, centinaia di Ottici e quasi 900 Volontari EssilorLuxottica che insieme hanno svolto 14.000 visite e donato 31.000 occhiali. Questo è il nostro contributo perché sempre più persone fragili possano accedere al diritto fondamentale ad una buona vista e quindi vedere meglio e vivere meglio”.

Nel 2024, le Giornate della Vista hanno già fatto tappa a Catanzaro, Firenze, Trieste, Torino, Pescara, Cagliari, Caivano, Palermo, Milano e Belluno.