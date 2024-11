Natalità, Lucia Albano: “Nel 2024 oltre 16 miliardi di benefici netti per le famiglie”

AgenPress. “Il Governo Meloni, in due anni, ha già all’attivo per la natalità 2 miliardi e mezzo di investimenti diretti, più l’indotto degli interventi strutturali: significa un totale di benefici netti per le famiglie italiane, nel solo 2024, di oltre 16 miliardi di euro,” così la Sottosegretaria alle economia e finanze Lucia Albano, in un passaggio del messaggio inviato alla Fondazione Magna Carta nel corso dell’evento “Nascere: una ‘questione’ non solo privata.

Un’alleanza tra Stato e aziende per sconfiggere la denatalità”, che si è svolto oggi a Milano nell’Auditorium Engineering, insieme ai partner dell’Osservatorio sulla Crisi Demografica istituito dalla Fondazione con WellMakers BNP Paribas, Jointly e ACEA.

“Con la Legge di Bilancio 2024 abbiamo avviato un importante piano di sostegno rivolto ai nuclei familiari, stanziando 1,5 miliardi di euro per incentivare la natalità. Nonostante un contesto economico complesso, manteniamo fermo l’impegno a supportare le famiglie e, con la Legge di Bilancio 2025, abbiamo introdotto nuove misure concrete.

Tra queste, la ‘Carta per i nuovi nati’ da 1.000 euro, l’ampliamento dei congedi parentali e il potenziamento del bonus asilo nido. Inoltre, abbiamo rivisto il sistema delle detrazioni fiscali, legandole direttamente al numero dei figli a carico per garantire un sostegno maggiore alle famiglie più numerose”, conclude Albano, ringraziando “il Presidente di Magna Carta, Gaetano Quagliariello, per avermi invitata a partecipare ai lavori di questo interessante appuntamento dedicato ad un tema così importante per il futuro della nostra Nazione”.