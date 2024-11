“Panettoni del Sorriso”. Teniamoci per Mano Onlus: “32 città indossano il naso rosso per sostenere la clownterapia”

AgenPress. La magia del sorriso torna a colorare le piazze italiane dal 30 novembre al 1 dicembre grazie a Teniamoci per Mano Onlus, con un’iniziativa solidale che invita tutti a donare un po’ di allegria e amore. Le piazze ospiteranno spettacoli di clownerie, musica e giochi per grandi e piccini, in un’atmosfera di festa dedicata a un obiettivo speciale: la vendita dei “Panettoni del Sorriso”, il cui ricavato sarà destinato al supporto della clownterapia, alla formazione e alla realizzazione di parchi giochi inclusivi per abbattere ogni barriera e pregiudizio.

“Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per fare la differenza” afferma Eduardo Quinto, responsabile nazionale di Teniamoci per Mano Onlus. “Ogni bambino merita di giocare in libertà, senza distinzioni. I nostri clown portano gioia nei reparti ospedalieri, e con questa iniziativa vogliamo portare questa gioia anche nei parchi giochi delle nostre città o ovunque ci sia bisogno del nostro supporto”.

Per l’occasione, Teniamoci per Mano Onlus cerca volontari per un giorno che vogliano affiancare i nostri clown nella vendita dei panettoni. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza. Per unirsi al team di volontari è possibile chiamare il numero 3792527930 e contribuire al supporto della causa collaborando con l’iniziativa.

Teniamoci per Mano Onlus è partner di TreMarie infatti una parte del ricavato sarà devoluto alla nostra associazione per la realizzazione dei progetti. L’acquisto dei panettoni potrà essere effettuato presso le piazze sotto elencate e la donazione a supporto della clownterapia è valida solo per i panettoni che hanno sulla confezione il logo Teniamoci per Mano Onlus.

Vieni a trovarci nelle piazze aderenti!

I volontari e i clown dell’associazione ti aspettano per una giornata all’insegna della solidarietà. Qui di seguito alcune delle città che ospiteranno l’evento:

LAZIO

LANUVIO Piazza Carlo Fontana ALBANO LAZIALE (RM) Piazza S. Pietro LATINA Piazza Del Popolo Mercatino nei pressi del Bar Ned ROMA Presso I Punti Vendita Rocco Giocattoli Di CORSO FRANCIA ED EUROMA2 FORMIA Piazza Vittorio ISOLA DEL LIRI (FR) Piazza XX Settembre E Galleria Pisani FERENTINO (FR) Piazza G. Matteotti

CAMPANIA

PROCIDA (NA) Piazza Marina Grande AFRAGOLA (NA) Viale S.Antonio Centropolignostico S.PioX BACOLI (NA) Villa Comunale GRUMO NEVANO (NA) Roccia Di Madonna Del Buon Consiglio CASERTA Sagrato Buon Pastore, Piazza Pitesti CASERTA Agrigarden Puccianiello CANCELLO ED ARNORNE Via Settembrini Nei Pressi Del Bar Mamacita

SICILIA

MONREALE (PA) Piazza Vittorio Emanuele

CASTELDACCIA (PA) Piazza Madrice

TRAPANI Viale Regina Margherita Ingresso Villa

FALCONE (ME) Sagrato Chiesa S. Giovanni Battista E Maria S. Immacolata

CATANIA Via Etnea, 274

SARDEGNA CAGLIARI Via G.Garibaldi, 109

VENETO MARTELLAGO (VE) Piazza Bertati SAN BONIFACIO (VA) Piazza Costituzione

LOMBARDIA

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) Via Torino 15 (Parcheggio Del “Mobilissimo”)