Accordo Coesione Governo e Regione Sardegna. Meloni: “Queste risorse si sommano a quelle che in Sardegna vengono investite con il PNRR”

AgenPress. Queste risorse molto importanti si sommano e sono complementari a quelle che in Sardegna vengono investite con il PNRR, parliamo di circa 4,2 miliardi di euro che finanziano oltre 10.000 progetti su tutto il territorio della Regione.

Si sommano alle risorse che abbiamo già sbloccato sulla Zona Economica Unica del Mezzogiorno per l’Isola. In Sardegna, da gennaio a oggi, sono state rilasciate 19 autorizzazioni pari a investimenti per quasi 100 milioni di euro, che significa soprattutto parlare di lavoro.

E quindi cerchiamo di offrire strumenti insieme, lavorando insieme, anche io sono contenta della collaborazione che non riguarda solamente il Governo e la Regione, riguarda anche la Regione e i sindaci, cioè è una filiera che penso stiano dando dei risultati, possano dare ancora maggiori risultati investendo anche qui, ripeto, su una mentalità secondo la quale bisogna soprattutto puntare sul merito e sull’orgoglio.

Cioè non una mentalità che vuole, come posso dire, immaginare che non ci sia la possibilità di migliorare la condizione alla quale ci siamo abituati, ma che quella possibilità ci sia e che alla fine la sfida più grande che noi dobbiamo vincere per le regioni del Mezzogiorno è metterle nella condizione di dimostrare il loro valore, potendo finalmente competere ad armi pari.

E questo si fa solamente con gli investimenti, con investimenti duraturi, con investimenti seri, con investimenti che possono combattere le troppe disparità che abbiamo vissuto in questa Nazione. È un pezzo del lavoro che abbiamo fatto oggi insieme.